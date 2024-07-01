Sahillerde temizlik seferberliği

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, sahillerin temiz kalması ve farkındalığın artırılması amacıyla her yıl olduğu gibi bu yaz da bir grup genç personel ile temizlik çalışmaları yürütüyor.

Temizlik çalışmaları kapsamında Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi ve Tatlısu sahillerinde 4 bölgede 5 grup sabah ve akşam saatlerinde günde 2 sefer olmak üzere temizlik yapılıyor.

Kalabalık olan plaj alanları dikkate alınarak yapılan temizlik çalışmalarında; Gazimağusa grubu; Palm Beach-Devran Beach arası ve Glapsides Sahilinde, Yeniboğaziçi grubu Salamis Otel Bölgesi ve Yeniboğaziçi Halk Plajı Bölgesinde, İskele ve Tatlısu ekibi ise Halk Plajı bölgelerinde aktif olarak faaliyet gösteriyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Söz konusu alanlarda çöp bidonları olmasına rağmen, atıkların çevreye gelişi güzel bırakıldığı, özellikle akşam saatlerinde yapılan temizlikte daha fazla çöp toplandığı gözlemlenmektedir. Yapılan temizlik çalışmalarının örnek olması ve halkın daha fazla çevre temizliğine duyarlılık göstermesi tüm halkımızın sorumluluğudur” ifadeleri kullanıldı.