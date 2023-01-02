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Sahillerde Tespit Edilen Uyuşturucu Maddeler

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Sahillerde Tespit Edilen Uyuşturucu Maddeler

Açık denizlerden KKTC’nin farklı bölgelerindeki sahillere vuran, kaynağı henüz tespit edilemeyen kalıp halinde getirilmiş “Hintkeneviri” türü uyuşturucu maddeler uzun zamandır Polis Genel Müdürlüğü ekiplerinin bilgisi ve koordinesi ile sahillerimizden toplanmaktadır. 

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            18 Aralık 2022 - 01 Ocak 2023 tarihleri arasında, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından tüm bölge sahillerinde yapılan kapsamlı aramalar neticesinde, bugüne değin sahillere vuran toplam 75 kilogram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

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            Sahillerde, görsellerdeki benzeri cisimleri görenlerin bu nesnelere dokunmadan en yakın polis karakoluna haber vermeleri önem arz etmektedir. 

 

            Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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