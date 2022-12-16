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‘Şahin’ operasyonunda karar açıklandı

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Lefkoşa-Girne ana yolunda geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 'Şahin' operasyonunda tutuklanan uyuşturucu baronu Murat Yıldırım, 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
‘Şahin’ operasyonunda karar açıklandı

Lefkoşa- Girne ana yolunda 28 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen ‘Şahin’ operasyonunda ele geçirilen yüklü miktardaki uyuşturucuyla ilgili dava karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklardan Murat Yıldırım 5 yıl 6 ay hapse mahkûm edilirken, bir gram uyuşturucu tasarrufu suçundan yargılanan Çağrı Güneş 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Güneş, aldığı ceza ile yattıkları sayılarak cezaevinden tahliye edildi. Operasyonda daha önce tutuklanan Devrim Can Güneş ise beraat etti.

Başkanlığını Banu Soyer’in yaptığı, Kıdemli Yargıç Mine G. Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer’in oy birliği ile aldığı kararı Kıdemli Yargıç Mine G. Ozankaya açıkladı.

Ozankaya, sanık Murat Yıldırım’ın uyuşturucuları ithal eden lider pozisyonundaki bir baron olduğunu ifade ederek, sanığın ithal edilen uyuşturucunun piyasaya sürümünde önemli bir rol üstlendiğini, birçok kişinin zehirlenmesine neden olduğunu belirtti.

Yargıç Ozankaya, Yıldırım’ın aracı olmasını, organize olarak çalışmasını aleyhine ağırlaştırıcı olarak değerlendirdiklerini belirterek, toplumsal bir sorun haline gelen uyuşturucu madde suçlarını işleyenlere ibret verici ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğine değindi.

OLAY

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 2021 yılının Eylül ayında Lefkoşa-Girne ana yolunda gerçekleştirilen operasyon sonucunda bir kilo sentetik ‘cannabinoid’, 296 gram ‘kokain’, 96 gram ‘MDMA’, 27 gram ‘hintkeneviri’ ele geçirilmişti.

Operasyonda GL 717 plakalı sürücüsü Murat Yıldırım, araçta yolcu olarak bulunan Çağrı Güneş ve Devrim Can Güneş tutuklanmıştı.

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