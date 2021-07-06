Şahiner: Arıklı istediğim firma almazsa yine iptal ederim diyor... O firma ile ortak mısınız?

Şahiner; “Art niyetli bu yönetimin attığı her adımın altından şaibe kokuları geliyor...”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, KIB-TEK akaryakıt alım ihalesi hakkında uzun süredir yapıcı eleştirilerde ve uyarılarda bulunduklarını ancak, bu uyarılara kulak asmayan ilgili bakan ve atadığı yönetim kurulunun KIB-TEK’i her gün içinden daha çıkılmaz bir hale soktuğu aşikardır.

‘‘KIB-TEK’te ihaleler bilinçli olarak iptal ediliyor. Bir sonraki ihale tarihi özellikle aylar sonrasına takvimlendiriliyor ki, yakıt azalınca yakıt bitti denilerek ihalesiz alımın önü açılabilsin.’’

KIB-TEK akaryakıt temin ve taşımacılık ihalesi bu ülkenin en büyük ihalesidir. Bir yıllık akaryakıt, takriben 120 milyon dolara yakın bir ödeme anlamına gelen ülkenin mali yapısını etkileyecek ciddi bir rakamdır.

Art niyetli bu yönetimin attığı her adımın altından şaibe kokuları geliyor...

Ne yazık ki KIB-TEK’deki ihaleler ile ilgili alınan her kararın altından şaibeli kokular gelmekte; ihale her geçen gün iyi niyetli olmayan, bir söylediği diğerine uymayan bir bakanın ipliğini pazara çıkarmaktadır. İlgili bakan, kamuoyu önünde taşımacılık fiyatını düşüreceğim yalanı ile taşımacılık üzerinden birkaç dolarlık kar edildiği algısını yaratarak daha büyük bir yolsuzluk ve vurgunun kapısını aralamaktadır. Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, taşımacılık fiyatını düşüreceğim diyerek;

- Ocak ayındaki 220 bin tonluk Fuel Oil alım ihalesini,

- Mart sonundaki 24 bin tonluk Fuel Oil alım ihalesini,

- Nisan ortasındaki 220 bin tonluk akaryakıt alım ihalesini,

- 14 Haziran tarihli 220 bin tonluk akaryakıt alım ihalesini,

gayrı yasal bir şekilde iptal etmiş veya ertelemiştir.

Sürekli olarak ertelenen ihaleler neticesinde; eksilen yakıt yerine yüz milyonlarca liralık yakıt yetkisiz, yasa dışı bir şekilde doğrudan alım ile özel bir şirket konumunda olan TPIC şirketinden alınmaktadır. Dostlar alışverişte görsün hesabı, önceden danışıklı dövüşlü olarak, TPIC şirketi ile gizli gizli görüşülmekte; şirketin ihaleye girmesi için önceden anlaşma yapılmaktadır. Hatta şirket tarafından verilecek fiyat önceden bilinmekte; bu fiyat ilgili bakan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından televizyon programlarında nokta atışı yapacak kadar doğru tahmin edilebilmektedir. Bakan ve yönetim kurulu ilgili şirketin avukatlığına soyunmaktan utanmamaktadır.

Herkes vurguncu, bir tek Arıklı sütten çıkmış ak kaşık…

Attıkları her adımda kurumumuzu zarara uğratan bu kokuşmuş yapı, ihaleye katılan tüm yerli iş insanlarını da vurguncu olarak göstermekte, kamuoyunda KIB-TEK çalışanlarının da bu vurgunun içinde olduğu algısını yaratmaya çalışmaktadır. Üstelik ilgili bakan polisimizi de bu vurguna ortak ederek polisin de bu olayların üzerini örtmeye çalıştığını iddia edecek kadar terbiyesizleşmekte, yargı kurumumuza laf atacak kadar haddsizleşmekte; bunu dile getirip hesap sorduğumuz için biz siyasilere de vurgunun avukatlığını yaptığımızı söyleyecek kadar alçalabilmektedir.

Arıklı: İstediğim firma almazsa yine iptal ederim diyor... O firma ile ortak mısınız?

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, 24 Haziran tarihli 220 bin tonluk akaryakıt ihalesinin de kendi istediği firmaya verilmemesi durumunda iptal edileceğini söylemekte; Kamu İhale Yasası’nı hiçe sayarak kendi istediği şirketten doğrudan alım yapılmasının önünü açmak için ihalesiz alımı bir zaruret gibi gösterip gayrı yasallığın önünü açmak için var gücüyle çalışmaktadır. Yolsuzluk, vurgun, adrese teslim ihale işte tam olarak budur ve kim, buradan ne rant sağlıyor sorusunu ister istemez akla getirmektedir.

Bu yönetim yolsuzluğu önlemeye değil, kurumun kökünü kazımaya yemin etmiştir...

Son olarak 24 Haziran 2021 tarihinde yapılan ihalede, TPIC şirketi de ihaleye katılmış ve ilgili şirket tarafından ihalede 27 kusur dolar taşımacılık fiyatı verilmiştir. Ancak Ocak ayından beri; hâlihazırda KIB-TEK tarafından bu şirketten ihalesiz, yasadışı bir şekilde 60 bin tona yakın yakıt; iki seferde 34 dolara ve 30 dolara alınmıştır. Tüm bunları bilmezlikten gelen Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı, hem battıkça batmakta hem de büyük bir pişkinlikle kurumu zarardan kurtardım diyerek kendini ‘sütten çıkmış ak kaşık’ ilan edebilmektedir.

TPIC şirketinin son ihalede sunmuş olduğu evraklar soruşturulacak mı?

TPIC şirketinin atmış olduğu teklif ile ilgili basına yansıyan bilgilerin gerçek olması durumunda ise yaşananlar tam bir skandaldır ve bu skandalın tek sorumlusu ilgili bakan ile KIB-TEK yönetim kuruludur. TPIC'in sunmuş olduğu evrakların eksik olması ve bu yakıtı alacağım dediği rafinerinin aslında KIB-TEK'in istediği standartlarda yakıt üretemeyecek olması derhal sorgulanmalı ve soruşturma için yargı yolu açılmalıdır. Bu skandal karşısında ilgili bakanın TPIC’in avukatlığına soyunduğu, KIBTEK yönetim kurulunun bu skandalın üstünü örtmeye çalıştığı çok aşikardır.

Arıklı’nın başarısı (kendine göre!!!) kurumu zarara uğratmaktan başka bir şey değildir...

İhalenin ilk ertelendiği zamanlarda akaryakıt fiyatları 330 dolar bandında seyrederken KIB-TEK’e 60 bin ton yakıt alınmıştır. Günümüzdeki akaryakıt fiyatları ise 460 doları devirmiş durumdadır. Maalesef ilgili bakanın görevini ihmal etmesinden dolayı ki, ceza hukukunda görevi ihmal de bir suçtur, KIB-TEK 5 milyon doların üzerinde zarar etmiştir. İlkokul seviyesindeki bir çocuğun bile matematik hesabıyla bu sonuca ulaşması mümkün iken, ilgili bakanın bunu anlamakta güçlük çekmesi ve kendisine yöneltilen eleştiriler karşısında saldırganlaşıp terbiyesizleşmesi halkın takdirine kalmıştır.

Sayın Arıklı’nın son olarak katıldığı bir televizyon programında ‘‘TPİC ihaleyi alamazsa yakıt ihalesini sonlandırmayacağım, diğer şirketlere vermeyeceğim, canları cehenneme’’ minvalindeki açıklamaları oldukça küstah bir tutum içindedir ve bulunduğu makama hiç mi hiç yakışmamaktadır.

Muhalefette iken neyi eleştiriyorsa beş beterini yapıyor...

Muhalefette iken adrese teslim ihale söylemlerini ağzından düşürmeyen Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın; yaptığı hatalar ve kurgulamış olduğu oyunlar ayyuka çıkmaya başlayınca çirkefleşmeye ve saldırganlaşmaya başladığı açıkça görülmektedir. Sayın Arıklı, tam anlamı ile adrese teslim ihale şampiyonu olmaya adaydır ancak ödülünü belli ki yargı önünde alacaktır.

Arıklı’nın koltukta oturduğu her gün bu ülkeye zarar yazıyor...

Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı’nın görevden alınması elzemdir yoksa yıllardan beri Kıbrıs Türkünün var gücüyle bugünlere getirdiği KIB-TEK elimizden kayacaktır. Hükümet ortağı Ulusal Birlik Partisi’nin de Arıklı’nın şaibe kokusu gelen işlerine karşı ölü taklidi yapmaya bırakması artık kaçınılmazdır. Aksi takdirde Kıbrıs Türk Halkı olarak bizleri çok kötü günler beklemektedir.