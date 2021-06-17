Şahiner: Arıklı'nın talimatıyla 70 milyon TL’lik yakıt alındı, KIB-TEK zarar uğratıldı!

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın talimatıyla 70 milyon TL’lik bir yakıt alımı yapıldığını ancak buna yönelik Bakanlar Kurulu kararı bulunmadığını söyledi.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Meclis'te “KIBTEK Organize Bir Şekilde Yok Edilmek Mi İsteniyor?” konulu konuşma yaptı.

Şahiner, KIB-TEK ile ilgili yapılan hataların gün yüzüne çıkarıldığını ancak bakan ve ekibinin herhangi bir adım atmadığını ileri sürerek, yargıya doğru gidilmekte olduğunu söyledi.

Organize bir şekilde KIBTEK’in zarara uğraması için uğraşıldığını savunan Şahiner, “Attığınız adımlar sizi yargıya taşıyacak, bu yoldan geri dönün” dedi.

Şahiner, akaryakıt ihalesi sürecini anlatarak, ihalenin siyasi baskı sonucu sürüncemede bırakıldığını ve iptal edildiğini, sonraki ihalenin iki ay sonraya ertelendiğine işaret ederek, doğrudan alım amacıyla bu sürecin uzatıldığını ve yalan söylendiğini iddia etti.

Şahiner, yalan olduğunu savunduğu konuları aktararak, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın talimatıyla 70 milyon TL’lik bir yakıt alımı yapıldığını ancak buna yönelik Bakanlar Kurulu kararı bulunmadığını ileri sürdü.

İhalenin iptal edilmesiyle birlikte KIB-TEK’in zarara uğratıldığını ileri süren Şahiner, “Kamu İhale Yasası’nın delindiğini en büyük hatanın da bu olduğunu, hükümet ortaklarının doğru bilgilendirilmediğini” iddia etti.

KIB-TEK’te atılacak her adımı yakından takip edeceklerini söyleyen Şahiner, Arıklı’nın attığı adımların urumun zarar etmemesi için doğru adımlar olmadığını iddia etti.

Arıklı, Şahiner’in “vurguncu firmaların avukatlığına soyunduğunu” iddia etti.

Şahiner’e “kavramları karıştırdığı, yalan yanlış bilgilerle kamuoyunu yönlendirdiği” suçlamasında bulunan Arıklı, göreve geldiği zaman sahte belgelerle neticelendirilerek, 38.8 dolara ihale edilmiş bir ihaleyi durdurduğunu belirtti.

Arıklı, araştırma komitesine belgeleri sunduğunu belgelerin şaşkınlık yarattığını söyleyerek, “Böyle bir ihaleyi durdurmasaydım hoşunuza mı gidecekti?” diye sordu.

İhalenin hukuki ayak oyunlarıyla geciktirildiğini söyleyen Arıklı, bu nedenle gecikme olmaması adına TPİC’ten alım yapıldığını belirtti. Arıklı, “Hukuksuzluk varsa gider Merkezi İhale Komisyonu’nu (MİK) dava edersiniz” dedi.

Konuya yabancı olduğu olayın Merkezi İhale Komisyonu ile KIB-TEK arasında bir mesele olduğunu ve detaylarını bilmediğini söyleyen Arıklı, şartname bulunup bulunmadığını da bilmediğini belirtti.

TPİC’in kamu kurumu olduğunu kanıtlamak adına TC Enerji Bakanını aradığını, onun da TPİC’in resmi evraklarını gönderdiğini söyleyen Arıklı, TPİC’in özel kuruluş olmadığını, devlet kurumu olduğunu belirterek, Şahiner’den belgeleri incelemesi ve özür dilemesini istedi.

Arıklı, kurumun kar etmesi amacıyla uğraştığını, ihaleyi iptal etme yetkisinin bakanlıkta değil, Merkezi İhale Komisyonu’nda olduğunu söyledi.

Arıklı, “İstediğiniz kadar bağırın çağırın, rakamlarla oynayıp milletin kafasını karıştırmaya devam edin, ben bu kurumu zarardan kurtaracağım. Rantı sona erdireceğim. Halka ucuz enerji vereceğim. Bana yardımcı olursanız saygıyla karşılarım, karşımda olursanız dinlemem, ezer geçerim ” dedi.