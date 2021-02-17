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Şahiner: “Başbakan olarak 'erken seçim' dediniz; tarih verdik, sözünüzü tutmanızı bekliyoruz...”

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Şahiner: “Başbakan olarak 'erken seçim' dediniz; tarih verdik, sözünüzü tutmanızı bekliyoruz...”
Şahiner: “Başbakan olarak 'erken seçim' dediniz; tarih verdik, sözünüzü tutmanızı bekliyoruz...”

İşte CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner'in açıklaması;

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin yapmış olduğu değerlendirmelerdeki gerçekler sn. Saner’in hoşuna gitmemiş olabilir ama bizi ucuz siyaset yapmakla suçlaması tam anlamı ile bir akıl tutulmasıdır. Öncelikle bu dönemde hükümet edenlerin sizler olmasının faturası bu ülkeye çok pahalıya patladığını bilmenizi istiyorum. Bu krizin boyutlarını gizlemek ve kendinizi başarılı göstermek için sergilediğiniz çabayı krizi yönetmek için harcamanızı öneririm. Bu krizi yönetim beceriksizliğiniz ülkeyi yangın yerine çevirmiştir. Artık egonuzu bir kenara bırakın ve yarattığınız bu enkaza iyi bakın, iyi bakın çünkü bu enkazın altında kalan Kıbrıs Türk toplumudur. Artık bazı gerçekleri görmezden gelmekten vazgeçin; özel sektör iflas ediyor, esnafımızın dayanma gücü tükendi, üreticilerimiz geri dönmemek üzere üretimden kopuyor, sağlık sistemimiz çöktü, toplum sağlığı çok ciddi risk altındadır, bizim için hayati önem taşıyan kurumlarımızın mali yapısı alarm veriyor, kamu mali dengesi hiç olmadığı kadar kötüleşiyor, bu ülkede gıda yardımına muhtaç insan sayısı her geçen gün artıyor, toplumumuz kutuplaşıyor, toplumsal patlama kapıda, sivil itaatsizlik kapıda... Bunların hepsi sizin başarılı dediğiniz kriz yönetiminin eseri, farkında mısınız? Ülkede yaratmış olduğunuz bu kaos bizi daha az üreten ve daha çok dışa bağımlı bir hale getiriyor. Yaptığınız hataların bedelini bu toplum ödeyecek. Elbet bu salgın bir gün bitecek fakat normale dönüp tam anlamı ile açıldığımız gün açık bir işyeri bulabilecek miyiz belli değil. Bu toplumun geleceğini düşünüyorsanız derhal istifa etmelisiniz. Başbakan olarak erken seçim dediniz tarih verdik, sözünüzü tutmanızı bekliyoruz...

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