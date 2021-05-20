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Şahiner, hayat pahalılığı ödeneğinin 4 ay kesilmesinin etkileriyle ilgili güncel konuşma yaptı

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CTP Milletvekili Salahi Şahiner, hayat pahalılığı ödeneğinin 4 ay kesilmesinin etkileriyle ilgili güncel konuşma yaptı.
Şahiner, hayat pahalılığı ödeneğinin 4 ay kesilmesinin etkileriyle ilgili güncel konuşma yaptı

Kısıtlı kaynakların doğru şekilde kullanılıp kullanılmadığına bakılması gerektiğini söyleyen Şahiner, toplanan kaynağın nereye kullanıldığının da önemli olduğunu söyledi.

TL’nin değer kaybıyla birlikte hayat pahalılığının ilk altı ayda yüzde 10’un üzerine çıkabileceğini ifade eden Şahiner, hayat pahalılığı doğru yansıtılsa bile memurun alım gücünün yıllar içinde düştüğünü kaydetti. Şahiner, hayat pahalılığının geri ödenmemesinin bu durumu derinleştireceğini söyledi.

“HÜKÜMET HP ÖDENEĞİNİN KESİLMESİ KARARINDAN DÖNMELİ”

Hayat pahalılığı kesintisinin uzun vadede tüm sektörlere olumsuz yansıyacağını kaydeden Şahiner, bunun uzun vadede devleti besleyen vergi kaynaklarına da zarar vereceğini anlattı.

Şahiner hükümeti, geri ödenmemek üzere hayat pahalılığı ödeneğinin kesilmesi kararından dönmeye çağırdı.

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