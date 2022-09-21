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Şahiner: İhalesiz bir şekilde 150 dolara kadar alım yapıldı

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Şahiner: “KIBTEK ihalesi, yasaya uygun olmayan bir yöntem ve zaman dilimi içinde, sürekli iptal edilen bir sürece sokulmaya çalışılıyor”
Şahiner: İhalesiz bir şekilde 150 dolara kadar alım yapıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, KIBTEK ihalesinin, yasaya uygun olmayan bir yöntem ve zaman dilimi içinde, sürekli iptal edilen bir sürece sokulmaya çalışıldığını savunarak, “hükümet, ihaleyi devamlı surette erteleyerek hem zaman kaybına, hem de fahiş fiyatlı şaibeli doğrudan alıma davetiye çıkarmaktadır” dedi.  

Şahiner, “şaibeli bir şekilde açılan ihalelerin” iptalinin bile şaibeli olduğunu ileri sürerek, altı yıl boyunca KIBTEK’te akaryakıt alımları, Kamu İhale Yasası kapsamında, şeffaf bir şekilde ihale ile sorunsuz olarak 32-38 dolar bandında getirilirken, bu hükümet döneminde akaryakıt taşımacılığı için ihalesiz bir şekilde 150 dolara kadar alım yapıldığını savundu.

Şahiner yaptığı yazılı açıklamada, “KIBTEK ihalesinin vicdani sebeplerle iptal edildiğini söylemek tam anlamı ile bir aymazlıktır, yalandır, halkı aptal yerine koyarak daha kirli planlara ve vurgunlara zemin hazırlamaktır” iddiasında bulundu.  

"Bu hükümet KIBTEK’te vicdandan bahsetmesin” diyen Şahiner, altı ay önce sonuçlanması gereken ihalenin, altı aydır sonuçlanamadığını ve daha fahiş fiyata, daha kötü kaliteli doğrudan akaryakıt alımının önünü açacak yasadışı bir vurguna zemin hazırlandığını ileri sürdü.

Şahiner şöyle devam etti:

“Sayın Başbakana sormak lazım, 6 ay önce 34 dolar taşımacılık fiyatı ile açılan ihalenin rayiç bedelini 61.25 dolara çıkaran siz değil miydiniz? O zaman, vicdanınız neredeydi?

Adrese teslim bir anlaşma ile son ihalede 45 dolar teklif atan İçkale isimli firmadan 75 dolar taşımacılık fiyatına akaryakıt alırken vicdanınız neredeydi?

KIBTEK, vatandaşın cebinden çıkan 500 milyon lira ile zarar ederken vicdanınız neredeydi?

Rafineri opsiyon belgesi gibi önemli bir belgeyi ihalenin idari şartnamesinde zorunlu evrak olmaktan çıkartıp, kaçak ve ambargolu ülkelerin yakıtlarını fahiş fiyata bu ülkeye sokacak, bu ülkeyi kışın içinde karanlığa gömmek pahasına şaibeli bir değişiklik yapılırken vicdanınız neredeydi?”

Başbakan Ünal Üstel’i ihaleleri organize bir şekilde iptal etmekte suçlayan Şahiner, “Geçtiğimiz yaz, vurgun var, vurgunu önleyeceğim yalanları ile görev başında bulunanların, KIBTEK’te en büyük zararın ve en büyük vurgunların altına imzalarını atanlar olduğu unutulmamalıdır” dedi.  

-Bu kış ülkenin karanlığa gömüleceği açıktır 

Şahiner şöyle devam etti:

“Bugün yine aynı güruh, ambargolu ülkelerden spot alım yapalım düşüncesiyle, gemi opsiyon belgesi, rafineri opsiyon belgesi gibi önemli evraklarının ihalede talep edilmesine engel olarak, ihale şartnamesinde değişiklik yapmakta; oyun içinde oyun çevirerek vatandaşın gözünün içine baka baka halkı aptal yerine koymaktadır.

Geçtiğimiz dönemde ihalesiz alımlarda, ilgili şirketlerin yakıt bulamamalarının sebebi, rafineri ile aralarında herhangi bir bağ olmayan şirketlerin yakıt bulamaması, yakıt bulunsa bile taşıyacak gemi bulunamaması ve herhangi bir gemi ile uzun süreli antlaşması olmayan şirketlere taşımacılık yaptırılmaya çalışılması değil miydi?

Bugün rafineri ile anlaşması olmayan bir firmanın ihaleyi kazanması durumunda, dünyada global bir akaryakıt krizinin içerisine sürüklendiğimiz bu dönem içerisinde, bu kış ülkenin karanlığa gömüleceği açıktır. KIBTEK’i yönetenlerin buna zemin hazırlayarak, geçmişteki hatalarından ders çıkarmadığı gün gibi ortadadır.”

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