Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, Kıbrıs TV'de yayınlanan ve Erçin Şahmaran'ın hazırlayıp sunduğu 'Objektif' adlı programa katılarak, gündemi değerlendirdi.

"MEVCUT SORUNLARI ALTI AYDA ÇÖZERİZ"

Şahiner, "İktidara geldiğimiz günden, altı ay sonra ülkedeki tüm sorunları çözeriz. Söz veriyoruz, altı ayda, eğitim, sağlık, ekonomi, çöken tüm alanlarda, ülkeyi ayağa kaldırırız. Türkiye olmazsa, Kıbrıslı Türkler hiçbir şey yapamaz çaresizliği, bu toplumun kendine olan güvenini zedeliyor. Bunu bizzat UBP yapıyor. Açıklanan protokol, iş birliği değil, bir yıkım protokolüdür. Bunu asla uygulatmayacağız. Bu omurgasız, siyasi ahlak ve etik yoksunu anlayıştan bu ülkeyi kurtaracağız. UBP'li vekiller insan içine çıkamıyor, UBP'ye oy verenler de sokağa çıkamıyor. UBP'ye yapılan eleştirileri hazmetmek zorundalar. Siyasi ahlaktan yoksun, dengesiz, akli dengesi yerinde olmayan vekiller de Emrah Yeşilırmak da, bunları hazmedecek. Bu hükümet de çok uzun sürmeyecek” ifadelerini kullandı.

"ARIKLI VE ATUN'UN MİSYONU AYNI"

"Geçtiğimiz bakanlar kurulu toplantısında, tam anlamıyla bir sokak kavgası yaşandı” diyen Şahiner, şöyle devam etti:

Konu KIB-TEK ve akaryakıt alımı. Sayın Erhan Arıklı asla ihaleye çıkılmadan, TİPİC'den akaryakıt alınması için diretti. Kavga çıktı. Sayın Sunat Atun da destek verdi. Hem Sayın Arıklı, hem de Sayın Atun'un misyonu aynı. TİPİC neden ihaleye katılmıyor. Sebep ne, ne bu ayrıcalık? Bir yasa gücünde kararname ile yüz milyon dolarlık bir rant kapısı açıldı.

HP BİLİNÇLİ BİR OYUN OYNUYOR

Halkın Partisi sine-i millete dönme kararı aldı. Mecliste olmak, muhalefet yapmak, aynı zamanda sokakta yer almak bu dönem çok önemlidir. UBP'nin tek başına iktidar olması için HP bir misyon üstlenmiş gibi. Sanki bunun için çalışıyorlar. Sine-millete dönmenin koşulları oluşmamıştır. Bunu HP'li vekiller biliyor. Türkiye ile imzalanan, bize dayatılan protokolü tartışmaktan, eleştirmekten kaçmak için HP'nin bilerek bu oyunu oynadığını düşünüyorum. Bir meclisin siyasi temsiliyetini kaybettiğini düşünüyorsanız, istifa eder, halkın için de siyaset yaparsınız. Halkın Partisi bizi, söylemlerimizi taklit ediyor. Bu kararı bilerek aldılar, toplumu ateşe attılar. Biz mecliste olmamızın avantajını herkese göstereceğiz. Jale Refik Rogers, önümüzdeki hafta salı günü mecliste konuşma aldı, konuşma yapacak. Peki, nasıl istifa etti? Demek ki istifa etmedi. HP eriyor, bizim gibi muhalefet yapamıyor, geride ve etkisiz kalıyor. Tufan Erhürman'dan sonra konuşan HP vekilleri, sönük kalıyor. Ben parti kararını uygulayacağım, ama şahsi olarak HP'li vekillerin istifasının onaylanmasından yanayım."