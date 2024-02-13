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Şahiner: Narenciye ürününün dalında kalmasını kabul edemeyiz

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer veriliyor.
Şahiner: Narenciye ürününün dalında kalmasını kabul edemeyiz

Denetim göreviyle saat 12.00’de başlayan Meclis oturumunda, ülkede tespit edilen rektör (taşıyıcı) böceğin sebep olabileceği yeşilleme hastalığı riskinin narenciye ihracatında yarattığı sıkıntılar konuşuluyor.

Bu çerçevede, ilk sözü Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Milletvekili Salahi Şahiner aldı. 

-Şahiner: “Narenciye ürününün dalında kalmasını kabul edemeyiz”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Şahiner, "Hükümet tarafından süründürülen narenciye üreticisi” konulu güncel konuşmasında, narenciye sektörünün uzun süredir sıkıntılar içinde bırakıldığını, sıkıntıların da giderek büyüdüğünü belirtti. Şahiner, sektördeki krizin artık Tarım Bakanlığı’nı aştığını ve bir kriz masası kurulması gerektiğini kaydetti.

Bölge halkı için narenciyenin önemine vurgu yapan Şahiner, üretimin daimi ve sektörün sürdürülebilir kılınması gerektiğini vurguladı.

Şahiner, “çözüm için çalıştıkları, konuyu yakından takip ettikleri” yönünde açıklama yapmaya son vermelerini istediği yetkililerden narenciye ithalatıyla ilgili Türkiye yetkilileriyle istişare ederek çözüm üretmelerini istedi. Şahiner, konunun artık üreticilerin uykularını kaçıracak noktaya geldiğini söyledi.

Hem maliyede yaratacağı külfet, hem de sonraki yılın rekoltesine edeceği etki sebebiyle narenciye ürününün dalında kalmasının kabul edilemeyeceğine vurgu yapan Şahiner, ürünün fumigasyon yapılarak pazarlanması durumunda dahi ihracata sınırlama getirilmesinden söz edildiğini belirterek, bunun olması halinde hiçbir ürün satışının yapılamayacağını söyledi. Şahiner, daha fazla zaman kaybedilmeden konunun Türkiye yetkililerine anlatılması gerektiğini kaydetti.

-“Soğuk hava depolarında ilaçlanarak pazarlanmasının önünün açılması elimizi güçlendirir”

Ülkede yeşilleme hastalığının olmadığını, sadece bu hastalığa sebep olan rektör böceğin görüldüğünü anımsatan Şahiner, bu böceğin Türkiye ile yapılan ticarette tırlarla da taşınabileceğine işaret etti.

Narenciye ürününün ithalatında fumigasyon yöntemiyle 20 bin tonla sınırlandırma olduğu duyumunu aktararak bunun doğruluğunu sorgulayan Salahi Şahiner, böyle bir sınırlama olması halinde sorunun daha büyük olacağını söyledi.

Başbakan Ünal Üstel’in “30 bin ton soğuk hava deposu yatırımı yapılacağı” açıklamasını olumlu olarak değerlendiren Şahiner, “Soğuk hava depolarında ilaçlanarak pazarlanmasının önünün açılması elimizi güçlendirir” dedi.

Narenciye krizinin bu yıl aşılmasının önemine vurgu yapan Şahiner, ürünün Avrupa Birliği pazarına satışının yapılabileceği bir açılıma ihtiyaç olduğunu belirtti.

Şahiner, rekoltenin en yüksek olduğu narenciye bahçelerinin satışa çıkarıldığını da ekleyerek, “Üretemediğimiz zaman içine düşeceğimiz durum budur ve bizi bu duruma düşüren de hükümetin ta kendisidir” dedi.

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