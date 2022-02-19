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Şahiner: Tarife değişikliği ile planlanan nihai hedef elektrik üretimini özelleştirmek

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CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Kıb-Tek’in yürürlüğe koyduğu “Yeni Elektrik İnkişaf Nizamnamesi” ile planlanan nihai hedefin; “elektrik üretimini özelleştirmek” olduğunu savundu.
Şahiner: Tarife değişikliği ile planlanan nihai hedef elektrik üretimini özelleştirmek

CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner yazılı açıklamasında, mevcut hükümeti eleştirerek, “çoklu tarifenin kaldırılması ve bunun neden yapıldığının hiçbir gerekçeye dayandırılamamasının, kurulacak yeni hükümetin de hayata geçirecek bir enerji verimliliği politikası olmadığını, ciddiyetsizliğini, plansızlığını ve Kıb-Tek için kötü niyetli olduğunu” gösterdiğini öne sürdü.

Tarife değişikliğinin “keyfi bir şekilde” hayata geçirildiğini ve “kuruma bilinçli olarak  zarar vermeye çalışıldığını” iddia eden Şahiner, çoklu tarifenin; “elektrik maliyetlerinin uzun vadede düşürülmesini, santrallerin daha verimli çalışmasını ve santral elektrik üretim maliyetlerinin azaltılarak elektrik satış fiyatlarına yansıtılmasını” hedeflediğini kaydetti.

Çoklu tarifenin kaldırılması ile enerji talebinin yüksek olduğu zaman dilimlerinden caymanın ekonomik bir cezbedici yönü olmayacağı için bu saatlerdeki enerji talebinin artacağını işaret eden Şahiner, çoklu tarife uygulanırken bile enerji talebini karşılamakta zorluk çeken Kıb-Tek’in, gerekli enerjiyi sağlayamayacağını ve ülkenin karanlığa gömüleceğini öne sürdü.

“Çoklu tarife kaldırılarak, kurumun iflas etmesine zemin hazırlandığını” da iddia eden Şahiner, şöyle devam etti:

“Halkımız bilmelidir ki, Kıb-Tek üzerinde oynanan tüm kirli oyunların nihai hedefi elektrik üretimini özelleştirmektir. Çoklu tarifenin ortadan kaldırılması ile ülke karanlığa gömülünce, ‘zaten yakıt alacak paramız bile yok, üretim için yatırım yapamayız’ denilip ya AKSA ile sözleşmenin devamı için masaya oturulacak ya da yurtdışından yatırımcı çağrılıp adrese teslim sözleşmelerle ülkenin enerji arz güvenliği halkın cebinden çıkacak fahiş elektrik fiyatları ile bir şirkete uzun yıllığına peşkeş çekilecektir. Basit bir tarife değişikliği gibi görünse de, aslında yapılmak istenen Kıb-Tek’e son darbeyi vurarak kurumun batışını hızlandırmaktır.

Kıb-Tek’i içinde bulunduğu durumdan kurtarabilmemiz için öncelikli olarak devlet eliyle uğratıldığı zararın kuruma devlet tarafından geri ödeme yapılmalıdır. Bu kaynak ile  daha ucuz ve temiz elektrik üretmek  için santral yatırımına yönlendirilmeli, kaynaklarını  en verimli enerji  üretim modellerinin kurulması amacıyla harcamalıdır.  İş yapacak bir vizyon, icraat yapacak plan ve cesaretle yönetildikten sonra kurumun düzlüğe çıkmasının önünde hiçbir engel yoktur.”

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