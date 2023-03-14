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Şahiner: T&T’ye yönelik 500 milyon TL’ye denk gelen bir vergi affı gündemde

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CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Ercan Havaalanı’na sağlanmaya çalışılan rantın yeni olmadığını ve artık mide bulandırdığını belirterek, “Ercan Havalimanı işletmecisi T&T’ye yönelik 500 milyon TL’ye denk gelen bir vergi affı gündemde” dedi.
Şahiner: T&T’ye yönelik 500 milyon TL’ye denk gelen bir vergi affı gündemde

Cumuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, “Ercan Havaalanı’nda işletme hakkına sahip görevli şirkete özel vergi affı çalışması” konulu güncel konuşma yaptı.

Bu yıl zor bir mali yıl olacağını dile getiren Şahiner, hükümet için de önemli olması gerekenin işletmelere eşit mesafede olması olacağını kaydetti.

Yerel ve mahalli gelirlere özen gösterilmesi gerektiğini dile getiren Şahiner, "Ercan Havaalanı’na sağlanmaya çalışılan rant yeni değil ve artık mide bulandırıyor" ifadelerini kullandı.

Ercan Havalimanı işletmecisi T&T’ye yönelik 500 milyon TL’ye gelen bir vergi affının gündemde olduğunu dile getiren Şahiner, hükümetin çalışanlardan kesintiler yaparak ilgili şirkete “peşkeş çekilmeye çalışıldığını” söyledi.

İşletme ile 2016 yılında imzalanan anlaşmanın içeriğini okuyan Şahiner, alınan kararların ve yapılan işlerin yanlışları olduğunu söyledi ve vergi affının yapılmasının mümkün olmadığını kaydetti.

ŞAN

Maliye Bakanı Alişan Şan söz alarak, İyi İdare Yasası diye bir yasa olduğunu söyledi. İlgili şirketin talebinin değerlendirildiğini  söyleyen Şan, bu hususun teknik birimler tarafından incelendiğini kaydetti.

Şartnamenin bugüne gelinene kadar bazı değişiklikleri olabileceğini, ihtiyaç olması halinde de değerlendirileceğini dile getiren Şan, bu konuda bir şey söylemenin doğu olmadığını belirtti.

Bir vergi affının söz konusu olmadığını dile getiren Şan, gerekli adımların halkın bilgisine getirilerek yapılabileceğini kaydetti.

Devletin yasalarla halka verdiği hakları lütuf gibi göstermediklerini dile getiren Şan, çalışanların hayat pahalılığı ile ilgili düzenlemelerin lütuf gibi gösterilmediğini belirtti.

Yapılamayan ödemeleri güncele aldıklarını dile getiren Şan, "bu ülkenin her karışının KKTC toprağı olduğunu ve bu meclisin de KKTC meclisi olduğunu hatırlatmak isterim" dedi.

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