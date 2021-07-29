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Şahiner'den Hükümete Şehitler Konusunda Çağrı

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Şahiner'den Hükümete Şehitler Konusunda Çağrı
Şahiner'den Hükümete Şehitler Konusunda Çağrı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner, hükümeti “şehitler üzerinden hamaset yapma yerine, geride kalan çocuklarına karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmeye” davet etti.

Şahiner yaptığı yazılı açıklamada, 2012 yılında dağıtılan Kermiya Şehit Çocuğu arsalarının ihalesinin yılan hikayesine döndüğünü ileri sürerek, “Şehitler üzerinden siyaset yapmaya gelince üstüne rakip tanımayan hükümet, konu şehit çocuğu arsalarına geldiği zaman maalesef aynı duyarlılığı göstermiyor. Hamaset ve nutuklar ile dolu yıllar geçerken Kermiya bölgesindeki 345 şehit çocuğunun arsaları sadece kâğıt üzerinde kalıyor ve bir türlü altyapı ile ilgili ihale süreci tamamlanmıyor” dedi.

Açılan ihalelerin defalarca ya geri çekildiğini, veya iptal edildiğini söyleyen Şahiner, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Devlet için bu kadar basit bir ihaleyi doğru düzgün hazırlama becerisinden aciz olan hükümetin bu konuda atacağı adımların takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunmak 2012 yılında dağıtılan arsalardan bahsediyoruz ve o şehit çocukları artık yaşlanıyor, farkında mısınız?”

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