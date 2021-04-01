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Şahiner:Kıb-Tek akaryakıt alımı ihalesinin iptal edilmesi yasal mı?

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Muhalefet partilerine mensup milletvekilleri, denetim göreviyle toplantısını sürdüren Meclis Genel Kurulu’nda hükümet icraatları ve güncel konularda söz alarak görüş ve eleştirilerini ifade ediyor. 
Şahiner:Kıb-Tek akaryakıt alımı ihalesinin iptal edilmesi yasal mı?

Muhalefet partilerine mensup milletvekilleri, denetim göreviyle toplantısını sürdüren Meclis Genel Kurulu’nda hükümet icraatları ve güncel konularda söz alarak görüş ve eleştirilerini ifade ediyor. 

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, “Kıb-Tek akaryakıt alımı ihalesinin iptal edilmesi yasal mı?” konulu konuşmasında, hatalar zinciri ile uzun süre Kıb-Tek kurumunun konuşulacağını kaydetti.

Yakıt alımı ile ilgili ihale konusunda söylenenlerin doğru olmadığını dile getiren Şahiner, ihalenin nasıl iptal edilebileceğine ilişkin mevzuatı okuyarak, şu anda bu hallerden hiçbirinin mevcut olmadığını söyledi.

Bu halde ilgili bakanlığı ve yönetim kurulunu sıkıntılı günler beklediğini dile getiren Şahiner, ihalenin iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğunu kaydetti. 

“150 BİN DOLAR ZARAR”

Bunun kurum için ciddi zarar olduğunu söyleyen Şahiner, yasalara uyulmadığından dolayı kurumun 150 bin dolar zarara uğratıldığını belirtti.
   
Elektrik Kurumu’nun göz göre göre çamura sürüklendiğini dile getiren Şahiner, UBP vekillerinin ne yaptığını sordu.

UBP Milletvekili Menteş Gündüz söz alarak, kurum ile ilgili açılan araştırma komitesinde ciddi çalışıldığını ve buradan bunun bu şekilde söylenmesini de kabul etmediklerini kaydetti. 

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