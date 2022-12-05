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Sahip oldukları cinsel dürtülere göre on iki burç sıralandı, birinci dikkat çekti

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Sosyal medyada yayılan bir paylaşım hangi burcun daha çok cinsel dürtüye sahip olduğunu ortaya çıkardı. Paylaşım kısa sürede tartışma yarattı.
Sahip oldukları cinsel dürtülere göre on iki burç sıralandı, birinci dikkat çekti

İnternet üzerinden faaliyet gösteren ve cinsel içerikli ürünler satan bir mağaza, Ocak 2020 ile Aralık 2021 arasındaki satışları analiz ederek burçlara göre cinsel eğilimleri belirlemeye çalıştı. Hangi burcun cinsel içerikli ürünleri daha çok tercih ettiğini açıklayan verilere göre, on iki burç arasında listenin başında Yengeç burcu çıktı.

Daily Star’ın haberine göre, psişik ve astrolog Inbaal Honigman ile konuşan web sitesi, hangi burcu neyin harekete geçirdiğini de açıkladı.

İşte burçların cinsel dürtüleri en güçlü olandan en aza olan sıralaması…

1. YENGEÇ

Honigman, “Yengeç burcunda doğanların başka bir varlığın derisine dokunması adeta manevi bir deneyimdir. Bir partner ellerini onlardan çekemeyecek gibi göründüğünde kendilerini açık ve heyecanlı hissediyorlar. Onların fiziksel bir işarete ve insan dokunuşuna ihtiyaçları var.” diyor.

Cinsel olarak en uyumlu oldukları: Boğa

2. BOĞA

Honigman, “Boğa, ten tene teması sever; bedensel zevkler ve yerine getirilen arzular, partnerleriyle ilişkilerinin büyük bir bölümünü oluşturur. Birisi onları kucakladığında ve okşadığında, ilgilenildiklerini ve sevildiklerini hissediyorlar. Cinsellikleri de kendileri kadar zarif.” diyor.

Cinsel olarak en uyumlu oldukları: Yengeç

3. İKİZLER

Astrolog, “İkizler, farklı insanlarla yeni şeyler denemekle ilgilidir. Yeni, taze ve ilginç olabilecek her şeyi seviyorlar. Yeni ve beklenmedik cinsel aktivitelere dahil olduklarında heyecanlı ve uyanık hissediyorlar.” dedi.

Cinsel olarak en uyumlu oldukları: Yay

4. KOÇ

Honigman, “Sergilenen ham tutku, onların cinsel arenada oynadıkları yoldur. Uyarıldıklarında kendilerini mutlu ve canlı hissediyorlar, bu nedenle, genellikle cinsel yaşamlarının insani deneyimlerinin merkezinde yer aldığını görüyorlar.” dedi.

Cinsel olarak en uyumlu oldukları: Akrep

5. ASLAN

Astrolog, “Bu burca sahip insanlar sadece bedenleriyle değil zihinleriyle de seks yaparlar. Bir partner zevklerine öncelik verdiğinde ve onları heyecanlandırmak için elinden gelen her şeyi yaptığında hayran oluyorlar. Aslan burcunda doğanlar takipçi değil liderdir ve yatak odasının havasını ayarlamaktan mutlu olurlar.” dedi.

Cinsel açıdan en uyumlu oldukları: Balık

CİNSELLİĞE ÖNEM VEREN DİĞER BURÇLAR İSE BU ŞEKİLDE SIRALANDI

6. Başak
7. Terazi
8. Balık
9. Kova
10. Oğlak
11. Yay
12. Akrep

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