Robert OppenheimerRobert Oppenheimer bir diğer ünlü fizikçi. Ancak kendisi fizikçi olmasının yanında birçok alanda yetkin. 8 dile birden hakim olan bilim adamı, aynı zamanda felsefe ile ilgili ve o alanda da çok fazla bilgiye sahip. Bu kadar çok alana aynı anda hakim olan birisi olarak diğer insanların sınırlarını anlamakta zorluk çekiyormuş. Yani şöyle bir örnek verirsek daha iyi anlaşılabilir sanıyoruz. 1931 yılında Kaliforniya'da bir akademisyenden kendisi için bir kitabın özetini çıkarmasını istemiş. Ancak akademisyen kitabın özetini çıkaramayacağını çünkü kitabın Flemenkçe olduğunu söylemiş. Bu duruma anlam veremeyen ünlü fizikçi; ''Flemenkçe öğrenmek ne kadar zor olabilir ki!'' diye cevaplamış akademisyeni.''Kişi herkesi kendi gibi bilirmiş.'' diye boşuna dememişler.

Hepsi birer dahi ve dünyaya insanlık için çalışıp, büyük hizmetler vermiş insanlar. Peki, neredeyse bütün ömürlerini buluş yapmaya adayan bu insanların oldukça değişik özelliklere sahip olduklarını biliyor muydunuz?