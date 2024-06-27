Şahıs Sahte Kayıpla Kayıt Sağladı, Tutuklandı

Lefkoşa’da Ş.E. (54), adına kayıtlı motorlu araç belgesinin başka bir kişide olduğunu bildiği halde, kayıp başvurusunda bulunarak sahte kayıt temin etti. Olay 26 Haziran 2024'te polise rapor edildi ve Ş.E. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

SAHTE DAVRANIŞLA KAYIT SAĞLAMAK

12 Şubat 2024 tarihinde Lefkoşa'da yaşanan bir olayda, Ş.E. (54 yaşında) polise giderek adına kayıtlı motorlu araca ait Motorlu Araç Kayıt Belgesi’nin kaybolduğunu beyan etti. Ancak, yapılan soruşturma neticesinde Ş.E.'nin, söz konusu belgenin başka bir şahıs tarafından tutulduğunu bildiği halde, belgeyi kaybettiğini iddia ederek polise sahte bir beyanda bulunduğu tespit edildi.

Bu olay, 26 Haziran 2024 tarihinde polise rapor edildi ve soruşturma derinleştirilerek devam etti. Yürütülen kapsamlı soruşturma sonucunda, Ş.E. tespit edilip tutuklandı. Bu süreçte, polisin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucu sahte kayıt temini girişimi açığa çıkarıldı.

Ş.E.’nin sahte davranışla kayıt temin etme amacı güderek yaptığı bu eylem, bölgedeki polis yetkilileri tarafından ciddiyetle ele alındı. Soruşturma halen devam etmekte