  • BIST 1.329
  • Altın 448,637
  • Dolar 7,8115
  • Euro 9,3377
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 7 pozitif vaka

Şahıslar suçsuz bulunup serbest bırakıldı

» »
Plis Basın Subaylığından duyurulan Bültende yer alan meselede soruşturma sonucu şahıslar suçsuz bulundu.
Şahıslar suçsuz bulunup serbest bırakıldı

Plis Basın Subaylığından duyurulan Bültende yer alan meselede soruşturma sonucu şahıslar suçsuz bulundu.

02.09.2020 - 21.11.2020 tarihleri arasında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkanında çalışmakta olan Z.B.(K-41), arkadaşı olan B.T.(K-34) ile birlikte, başka bir müşteri adına açılmış olan hesaba yazmak suretiyle 478.000 TL değerindeki çeşitli ziynet eşyalarını müteakip defalar alıp sahtekarlıkla mal temin ettikleri tespit edilip şahıslar tutuklanmıştı.

Bahse konu şahıslar tutuklanıp, soruşturma yapıldı.

Yapılan soruşturmanın ardından bahsedilen mesele ile ilgili tutuklanan şahıslar suçsuz bulunup serbest bırakıldı 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1 ay sonra yakalandı27 Kasım 2020 Cuma 19:11
  • 12 adet akü çalan çete,teminatla serbest27 Kasım 2020 Cuma 19:00
  • 17 kilo uyuşturucu ile yakalanmışlardı27 Kasım 2020 Cuma 18:56
  • İthal ürünlerin tümü temiz…1 yerli üründe limit üstü kalıntı tespit edildi27 Kasım 2020 Cuma 18:46
  • Belediye'den Uyarı:Belediye personeliyim deyip borç para isteyen şahsa dikkat27 Kasım 2020 Cuma 18:36
  • CTP'li İncirli:''UBP’liler ülkeye başbakan da seçiyoruz, dediler...Üyelerin İradesi nerede?''27 Kasım 2020 Cuma 18:30
  • Hasipoğlu: "Top dönüp dolaşıp UBP'ye gelecek"27 Kasım 2020 Cuma 18:20
  • HP'li Rogers: “CTP bize somut bir öneri ile gelmedi”27 Kasım 2020 Cuma 18:16
  • Üst Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında toplandı27 Kasım 2020 Cuma 18:13
  • Önümüzdeki hafta boyunca yağmur var27 Kasım 2020 Cuma 18:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti