Plis Basın Subaylığından duyurulan Bültende yer alan meselede soruşturma sonucu şahıslar suçsuz bulundu.

02.09.2020 - 21.11.2020 tarihleri arasında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkanında çalışmakta olan Z.B.(K-41), arkadaşı olan B.T.(K-34) ile birlikte, başka bir müşteri adına açılmış olan hesaba yazmak suretiyle 478.000 TL değerindeki çeşitli ziynet eşyalarını müteakip defalar alıp sahtekarlıkla mal temin ettikleri tespit edilip şahıslar tutuklanmıştı.

Bahse konu şahıslar tutuklanıp, soruşturma yapıldı.

Yapılan soruşturmanın ardından bahsedilen mesele ile ilgili tutuklanan şahıslar suçsuz bulunup serbest bırakıldı