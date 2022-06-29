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Şahit Olmadığı Ölümlü Kazayı ''Gördüm'' Diyerek Yalan İfade Verdi

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Haspolat'ta meydana gelen ölümle Neticelenen Trafik kazası meselesi ile ilgili olarak Lefkoşa’da sakin zanlı H.K Polise yalan bilgi verdiği tespit edilmesi üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Şahit Olmadığı Ölümlü Kazayı ''Gördüm'' Diyerek Yalan İfade Verdi

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memur Soner Şaban, olguları aktardı.

Polis, 11.06. 2022 tarihinde Haspolat'ta meydana gelen ölümle Neticelenen Trafik kazası meselesi ile ilgili olarak Lefkoşa’da sakin H.K'nin (E-42) ve Dilekkaya da sakin Y.B.’nin yönlendirmesi ve kendisine ucuz araç satacağı vaadi ile 23.06.2022 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şubesi’ne giderek bahse konu ölümle neticelenen trafik kazasını görmediği halde gördüğü yönünde ifade vererek polise yalan ifade verdiğini anlattı.

Polis, zanlı H.K'nin mahkeme emri gereğince tutuklandığını zanlı Y.B.’nin ise arandığını söyledi.

Polis, zanlının ilerde davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 4 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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