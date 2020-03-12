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Sahne Gönyeli De Etkinliklerine Ara Verme Kararı Aldı

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Sahne Gönyeli De Etkinliklerine Ara Verme Kararı Aldı
Sahne Gönyeli De Etkinliklerine Ara Verme Kararı Aldı

Sahne Gönyeli’nin 24 Nisan Cuma akşamı Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde sahneleyeceği “Yalnızlık Karartması” isimli tiyatro oyunu Coronavirüs (COVID-19) salgınına tedbir amacıyla, ileriki bir tarihe ertelendi.

Sahne Gönyeli Koordinatörü Cenk Paşa yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs (COVID-19) salgını karşısında tedbir amacıyla, yurttaşların toplu alanlarda bulunmamaları için yeni oyunları “Yalnızlık Karartması”nı ileriki bir tarihe ertelediklerini söyledi.

Paşa, salgın riskinin ortadan kalkmasının ardından oyun tarihini yeniden kamuoyuna duyuracaklarını da vurguladı.

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