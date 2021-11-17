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Sahneye çıkardığı hayranının üzerine işeyen şarkıcı: Sınırları fazla zorladım

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Brass Against solisti Sophia Urista konserde sahneye çağırdığı hayranını yere yatırarak yüzüne işemesinin ardından özür mesajı yayınladı.
Sahneye çıkardığı hayranının üzerine işeyen şarkıcı: Sınırları fazla zorladım

ABD’nin Florida eyaletindeki Welcome to Rockville müzik festivalinde sahne alan grup Rage Against the Machine’den ‘Wake Up‘ şarkısını çaldığı sırada Urista seyircilerden birini sahneye çıkarmıştı.

 

 

Ardından pantolonunu indirip yerde uzanan izleyicinin yüzüne işemiş, bir yandan da performansına devam etmişti.

Solistin ‘ihtiyaç molası‘ sona erdiğinde adamın yerden sevinç hareketleri yaparak kalktığı görülmüştü.

Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan 36 yaşındaki Urista şunları söyledi: “Herkese merhaba. Rockville festivalindeki performansımla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Müzikte ve sahnede sınırları her zaman zorlamışımdır. O gece ise sınırları fazla zorladım. Ailemi, grubu ve hayranlarımızı her şeyden çok seviyorum. Yaptığım şey nedeniyle bazılarınızın incindiğini ya da alındığını biliyorum. Onlardan özür dilerim ve bilmelerini isterim ki onları incitmek istememiştim.”

Müziğin hayatta kendisi için her zaman öncelik olmasını istediğini belirten şarkıcı, hayranlarına desteği ve sevgisi için de teşekkür etti.

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