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Şahsiyet, Almanya'daki ilk Türk dizisi oldu

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Haluk Bilginer'in Agâh Beyoğlu performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandığı; puhutv’nin Şahsiyet dizisi bir ilke daha imza attı ve bugün Almanya'da Ein guter Mensch olarak yayına girdi.
Şahsiyet, Almanya'daki ilk Türk dizisi oldu

Başrollerini Haluk Bilginer, Cansu Dere, Hüseyin Avni Danyal, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Necip Memili’nin paylaştığı kadrosunda Şenay Gürler, İbrahim Selim, Fırat Topkorur, Recep Usta, Rabia Soytürk, Ayhan Kavas, Müjde Ar ve Hümeyra’nın yer aldığı Şahsiyet ilklere imza atmaya devam ediyor.

Haluk Bilginer'in Agâh Beyoğlu performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandığı, bir yandan Meksika uyarlaması hazırlanan Şahsiyet, Almanya’ya satılan ilk Türk dizisi olma başarısı gösterdi. puhutv'in başarılı projesi Almanya'da Ein guter Mensch ismiyle Almanca dublajlı olarak yayınlandı.

Yönetmenliğini Onur Saylak’ın üstlendiği, senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı, Ay Yapım imzalı Şahsiyet; 65 yaşındaki adli katip memurluğundan emekli olan Agâh Beyoğlu (Haluk Bilginer) ile cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra'nın (Cansu Dere) beklenmedik şekilde kesişen yollarını nefes kesen bir dille anlatıyor.

Kaynak: NTV

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