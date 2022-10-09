Sahte 50 Dolarlara dikkat!

08.10.2022 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir otel içerisinde bulunan E.B.(E-32)’nin üzerinde polis tarafından yapılan aramada; MB35429070A ve MB59129658A seri numaralarını içeren ve sahte olduğuna inanılan 2 adet 50’lik ABD doları, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen V.T.(E-41)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise KB83035452L, KB83035440L ve KB37835824L seri numaralarını içeren sahte olduğuna inanılan 3 adet 50’lik ABD doları para bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıslar ile olayla bağlantısı olduğuna inanılan İ.A.(E-43) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.