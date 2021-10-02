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Sahte AdaPass soruşturması: Sahte aşıyı sistemden silen memur tutuklandı

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Sahte AdaPass soruşturması: Sahte aşıyı sistemden silen memur tutuklandı
Sahte AdaPass soruşturması: Sahte aşıyı sistemden silen memur tutuklandı

Sahte AdaPass soruşturması kapsamında bir kişinin sahte aşı kaydını sistemden silen Sağlık Bakanlığı’nda AdaPass bölümünde görevli memur Murat Zeytin tutuklandı.

Ülkede infialle neden olan sahte aşı işlemleri ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığı’nda AdaPass bölümünde görevli memur olarak çalışan zanlı Murat Zeytin’in, aleyhinde soruşturma yürütülen A.K isimli şahsın aşı olmadığı halde aşı olduğuna dair bulunan kaydını sistemden sildiği gerekçesi ile tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, Eylül 2021 tarihi içerisinden Sağlık Bakanlığı’nda görev ifa ettiği sırada daha önce soruşturması başlatılan meselede adı geçen A.K isimli şahsın sahte aşı kaydını sistemden silerek görevi kötüye kullandığını belirtti.

Polis, zanlının mahkeme emri ile tutuklanmasının ardından evinde yapılan aramada bulunan dizüstü bilgisayarın emare olarak alındığını ve ifade verdiğini, ifadesinde itiraf nitelikli beyanları bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini, aynı suçu daha önce işleyip işlemediğinin araştırılacağını, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. Kaynak: kıbrıs postası

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