Sahte avukat: ‘bu dava benim için çerez’ dediği kadını 100 bin lira dolandırdı

Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne avukat gibi girip, cübbeyle dolaşan ve ‘bu dava benim için çerez’ dediği kadını 100 bin lira dolandıran ‘sahte avukat’ hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dolandırılan mağdur ise, “Sürekli cübbeyle dolaşıyordu, çantasında dosyaları vardı. Bu şekilde güvenimi kazandı. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum” dedi.

“AVUKAT GİBİ GİRİP DURUŞMALARI GEZİYORMUŞ”

Giriş sırasında güvenlik görevlisiyle arkadaş olan şüphelinin avukat olmamasına rağmen adliyeye avukat girişinden giriş yaptığı, adliye içerisinde avukat cübbesi giyerek duruşmaların bulunduğu katlarda gezdiği belirtildi. İddianamede, kardeşinin davası olan müşteki E.A.’nın duruşmalara gelip gittiği sırada tanıştığı güvenlik görevlisi Y.D.’den kendisine bir avukat bulmasını istediği belirtildi. Y.D.’nin de kendisini avukat olarak tanıtan şüpheli D.G.B.’ye durumu anlattığı, şüphelinin hukuki yardımda bulunabileceğini söylediği kaydedildi.

“AVUKAT SIFATIYLA DİLEKÇELER YAZMIŞ”

Müşteki E.A. ile şüpheli D.G.B.’nin ile adliyede görüştüklerinin anlatıldığı iddianamede, şüphelinin gerekirse davaya parasız bile bakabileceğini söylediği, bu süreçte müştekiyi telefonla sık sık arayarak adliyeye çağırdığı, adliyede görüştükleri ve şüphelinin adli mercilere hitaben avukat sıfatıyla dilekçeler yazdığı anlatıldı.

“BU DAVA BENİM İÇİN ÇEREZ”

Şüphelinin müştekiye kardeşini cezaevinden çıkaracağını, istinafta tanıdıkları olduğunu, araya adam sokabileceğini, kardeşini beraat ettirebileceğini, diğer baktığı davalara göre bu davanın çerez olduğunu ve 60 kişiyi bu davadan beraat ettirdiğini söylediği, böylelikle müştekinin güvenini kazandığı vurgulandı.

GERÇEK AVUKAT ORTAYA ÇIKARDI

Şüphelinin müştekiden görüştükleri süreç içinde 100 bin lira para aldığı, şüphelinin vaat ettiği şekilde kardeşinin cezaevinden çıkmadığını gören müşteki E.A.’nın bu defa başka bir avukat tuttuğu, bu avukatın D.G.B.’nin avukat olup olmadığı yönünde yaptığı araştırmada, şüphelinin aslında avukat olmadığını tespit ettiği kaydedildi. Müştekinin parasını iade etmesini istemesi üzerine şüphelinin 20 bin lira parasını iade ettiği ancak geri kalanını vermediği belirtildi.

“100 BİN LİRA HAKSIZ ÇIKAR SAĞLADI”

Savcılık, şüphelinin kamu görevi olan avukatlık mesleğini yetkisiz üstlenerek, avukatmış gibi davranıp müştekiyi hileli hareketlerle kandırdığını, toplamda 100 bin lira haksız çıkar sağladığını belirtti.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, tutuklu şüpheli D.G.B.’nin “kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık” suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

“SÜREKLİ CÜBBEYLE DOLAŞIYORDU”

Dolandırılan E.A, “Erkek kardeşimin dava dosyası vardı, onun için sürekli adliyeye gidip geliyordum. Dava sonucunda kardeşim ceza aldı. Güvenliklere, ‘İyi bir avukat tanıdığınız var mı?’ diye sordum. Onlar da bana şüpheli şahsı önerdi. Şüpheli şahıs bana kendisini avukat olarak tanıttı. İstinafta tanıdıklarının olduğunu, kardeşimi içeriden çıkarabileceğini söyledi. Ben de buna istinaden ona güvendim. Sürekli cübbeyle dolaşıyordu, çantasında dosyaları vardı. Dosyaları bana gösteriyordu, ‘bak, bunları içeriden çıkarıyorum’ diyordu. Bu şekilde güvenimi kazandı” dedi.

“HER CÜBBELİ GÖRDÜKLERİNİ AVUKAT ZANNETMESİNLER”

Şüphelinin kendisinden 100 bin lira para talep ettiğini söyleyen E.A., “100 bin lira verdim fakat kardeşimin içeriden çıkmadığını gördüm. Sürekli oyalıyordu, ‘şu gün çıkacak, bu gün çıkacak’ diye. Dolandırıldığımı fark ettim. Kardeşimin ceza dosyasına bakan mevcut avukatıma durumu ilettim. Bunun üzerine o da avukat olmadığını anladı. Paramızı geri talep etti. 20 bin lirasını geri gönderdi. Kalanını göndermedi. Biz de suç duyurusunda bulunduk. Şüpheli şahıs şu anda cezaevinde. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum” dedi. Vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran E.A., “Her cübbeli gördüklerini avukat zannetmesinler, dosyalara güvenmesinler. ‘Orada, burada tanıdığım var’ diyenlere inanmasınlar” diye konuştu.

“ADALET YERİNİ BULACAKTIR”

Mağdur avukatı Veysel Kesat ise, “Avukat olarak burada bizim vatandaşlarımıza uyarımız, dış görünüşüne, cübbe giymesine, elindeki dava dosyasına bakarak bir kişiyi avukat olarak nitelendirmemeleri, baro levhalarından, internet üzerinden bir kişinin avukat olup olmadığını teyit etmeleri. Yargılama sonucunda da adalet yerini bulacaktır” dedi.

Şüpheli D.G.B.’nin adliye önünde cübbe ve çantasıyla çekindiği fotoğraflar ortaya çıktı.