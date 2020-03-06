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Sahte belge düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini

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Sahte belge düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini
Sahte belge düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini


 20.02.2020 tarihinde, M.H.S.(E-63) kaptanlığında, yaklaşık 3000 ton demir yüklü olan Lady Maria isimli geminin ismi ve seri numarası, yolculuk sırasında gemi sahibinin bilgisi dahilinde değiştirilerek sahte belge düzenlendiği, Gazimağusa limanına giriş yaptıktan sonra, demir yükünün KKTC’de faaliyet gösteren bir firmaya teslim edileceğine dair sahte olarak düzenlenmiş manifestolar ile birlikte Liman Başkanlığına verilmek suretiyle tedavüle sürüldüğü ve söz konusu demirlerin de başka bir şahıs tarafından 1.238.528 dolar karşılığında bir şirkete satılmak suretiyle sahtekarlıkla para temin edildiği tespit edilmiştir.

Gemi kaptanı M.H.S. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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