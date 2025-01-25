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Sahte belge düzenleme ve sahte belgeyi tedavüle sürme suçundan aranan kişi tutuklandı!

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Lefkoşa’da Ocak 2008 tarihinde meydana gelen "Sahte belge düzenleme ve sahtelenmiş belgeyi tedavüle sürme" suçundan aranan kişi olarak hakkında derdest emri bulunan zanlı E.O önceki gün Ercan Havaalanından ülkeye giriş yapmak isterken tespit edildi
Sahte belge düzenleme ve sahte belgeyi tedavüle sürme suçundan aranan kişi tutuklandı!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hasan Kabadayılar olayla ilgili bulguları aktardı.

Kabadayılar huzurunuzda bulunan zanlı E.O'nun "Sahte belge düzenleme ve sahtelenmiş belgeyi tedavüle sürme" suçlarına methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 17 Ocak 2008 tarihinde Lefkoşa'da iki aydır geçici olarak çalıştığı Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda kalıcı sözleşme yapmak amacı ile sahte olduğunu bildiği, adına isdar olunan, TC Anadolu Üniversitesi diploma fotokopisini bahse konu tiyatronun sekreteri Ü.H’ye vermek sureti ile tedavüle sürdüğünü mahkemeye aktardı. Polis olayın bilgilerine 18 Ocak 2008 tarihinde geldiğini ve aynı tarihte bahse konu diploma fotokopisi ile ilgili TC Anadolu Üniversitesinden yapılan soruşturma neticesinde üniversitede hazırlanan diplomalara hiç uymayıp tamamen montaj yöntemiyle düzenlendiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis olayla ilgili başlatılan soruşturmada zanlının Ercan Havalimanından çıkış yaptığından tespit edildiğini ve aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesinden Derdest emri temin edildiğini ve önceki gün zanlının Ercan havalimanından KKTC'ye giriş yaptığı esnada tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın henüz tamamlanmadığını zanlının yapmış olduğu beyanlar olduğunu ve bunların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı avukatı müvekkilinin konu şuç ile ilgili TC’de yargılandığını ve beraat ettiğini iddia etti.

Polis konu ile ilgili zanlı lehine ve aleyhine olan olguların araştırılacağını yazışmaların yapılacağını bu bağlamda talep ettikleri sürenin bu nedenle olduğunu söyledi.

Huzurunda verilen Şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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