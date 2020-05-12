Sahte Belge Düzenleme ve Sahtekârlıkla Para Temini Zanlılarına 2 Gün Tutukluluk

2018-2019 yılları içerisinde, Bafra’da faaliyet gösteren Senmar trading Ltd isimli iş yerinde işletmeye ait post cihazlarından yurt dışında bulunan şahıslara ait kredi kart bilgileri, mail order sistemi ve internet bankacılığı yoluyla yetkisiz olarak kullanılmak suretiyle kart hamileri tarafından bahse konu işyerinden alışveriş yapılmad halde yapılmış gibi gösterilerek bahse konu şahısların hesaplarından pos cihazı vasıtasıyla 214.230.03 TL para çekilmek suretiyle sahte belge düzenleyip sahtekarlıkla para temin edildiği tespit edilmiştir.

Sürdürülen soruşturma sonucunda mesele ile ilgili Ahmet Sennaroğlu(E-35), Halil Sennaroğlu (E-31) ve Ahmet Barış Sağlamer (E- 44) tutuklandı. Zanlılar bugün 12.5.20 tarihinde sahte belge düzenleme, sahtelenmiş belgeyi tedavüle sürme, sahtekârlıkla pa temini ve başkasının kimliğine bürünme suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında ikişer gün tutukluluk emri temin edildi. İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak meselenin tahkikatını yürüten PÇ Ersan Yaran’ ı ilk tanık olarak tanık kürsüsüne çağırdı. Yaran yemin altında verdiği şahadetinde olgularla ilgili mahkemeye geniş açıklamalarda bulundu.

Olayın 2018-2019 yıllarında İskele’ ye bağlı Bafra köyünde meydana geldiğini ve Senmar Trading Ltd isimli iş yerinde mail order sistemi ve internet bankacılığı yoluyla yurt dışında bulunan şahıslara ait kredi kartı bilgileri ile alışveriş yapılmadığı halde alışveriş yapılmış gibi gösterilmek suretiyle yetkisiz olarak post cihazlarından 214.230.03 TL paranın çekildiğini aktardı. 5-22.10.209 tarihinde Bağlıköy- Lefke’de meydana gelen mail order sistemiyle yabancı uyruklu şahısların hesaplarından çekilişi yapılan 417.610 TL ile ilgili sürdürülen tahkikatta zanlı 3 Ahmet Barış Sağlamer aleyhine ilgili müdürlükte dosya tanzim edildiğini söyleyen Yaran, 19.12.2019 tarihinde saat 15.15- 15.35 arasında zanl 3’ ün kullanımındaki araçta arama yapıldığını belirtti. Araç içerisinde tespit edilen 4 adet cep telefonu, çeşitli evraklar ve 2 adet banka defterleri bulunarak inceleme maksadıyla el konulduğunu ve bunlarla ilgili zanlı 3’ ün sorgulandığına değinen Yaran, söz konusu evrakların zanlı 1 Ahmet Sennaroğlu’na ait olduğunu söylediğini aktardı. zanlı 3’ ün aracında bulunan cep telefonları üzerinde görsel olarak yapılan incelemede zanlı 3’ ün zanlı ile whatsApp üzerinde suçla ilgili görüşmelerde bulunduğunun tespit edildiğine vurgu yapan Yaran, bu konu ile ilgili yapılan yazışmalar ve beklenen raporların gecikmesi sonucu gelen convid-19 olayı sonucu tahkikatındauzun süre gecikme yaşandığına vurgu yaptı.

11.5.20 tarihinde Büyükkonuk belediyesinde zanlı 1’in tespit edildiğini ve istenen izahat karşısında “ dolandırıldık, banka ile iletişim halinde tüm şarj edilenleri ödedim. Ben nasıl sahtekârlık yapayım” cevabını verdiğini söyleyen Yaran, ayni gün zanlı 2’nin de tespit edilerek sorgulandığını aktardı. Zanlı 2 ise yaptığı beyanda “ mail order işlemlerini bende yapardım abim de yapardı” diye izahat verdiğini aktaran Yaran her iki zanlının tutuklandığını, işyerlerinde ve ikametgâhlarında arama yapıldığını söyledi. Arama sonucu 3 naylon poş banka fişlerine, 2 adet post cihazı, banka dekontları ve, birtakım evraklar yanında zanlı 1 ‘ e ait kiralık araç içerisinde 3 adet pos cihazı ve zanlıların kullanımındaki cep telefonlarının incelenmek üzere alındığını belirten Yaran ikametgahlarındaki aramada kanunsuz bir şey bulunmadığını söyledi.

Zanlıların beyanları dışında herhangi bir ifade vermediklerine değinen PÇ Yaran bir soru üzerine zanlı 1 ve 2 hakkında suça bağlayıcı tanık ifadeleri mevcut olduğunu belirttikten sonra meselenin ciddiyetine değindi ve zanlıların cep telefonları ile ilgili incelemeler yanında ilk etapta belirlenen 5-6 kişiden ifade alınacak olması nedeniyle aleyhlerinde 2 şer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Seran Bensen zanlıların 2 şer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)