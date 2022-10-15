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Sahte belge düzenleyip vize almaya çalıştılar

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Sahte belge düzenleyip vize almaya çalıştılar
Sahte belge düzenleyip vize almaya çalıştılar

14.10.2022 tarihli Basın Bülteninde, “Sahte Belge Düzenleme, Tedavüle Sürme ve Sahte Davranışla Kayıt Temini” başlığı altında verilen ve Hollanda’ya giriş vizesi alabilmek için evrak sahtaleyen zanlılar haricinde, aynı iş yerinde çalışan M.A.K.(E-34)’nin de, aynı yöntem ve amaçla sahtelediği belgeyi ilgili konsolosluğa verip tedavüle sürmek suretiyle sahte davranışla kayıt temin ettirdiği tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma davam etmektedir.

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