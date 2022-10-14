Sahte Belgelerle Hollanda Vizesi Aldılar

Ağustos-Eylül 2022 tarihleri arasında, Lefkoşa’da, M.Z.M.(E-26), M.S.(E-31) ve H.M.N. (E-41)’nin, vize alıp Hollanda’ya gidebilmek amacıyla, Hollanda’ya yapacakları ziyaretlerinde iş yerinin bir itirazı olmadığı ve gelir durumlarının iyi olduğu yönünde, iş yeri adında sahte olarak düzenledikleri bir belgeyi, iş yerinin kaşesi ile mühürledikten sonra ilgili konsolosluğa verip tedavüle sürmek suretiyle sahte davranışla kayıt temin ettikleri ve Hollanda vizesi aldıkları tespit edilmiştir.

M.Z.M tespit edilerek tutuklanmış olup, diğer zanlılar aranmaktadır.

Soruşturma devam etmektedir.