Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme ve Sahte Davranışla Kayıt Temin Etme ve Teşebbüs

17.11.2023 tarihinde, Lefkoşa'da Metehan Kara Geçiş Kapısında, K.S.(K-41) GKRY Bölgesinden KKTC’ye giriş işlemi yaptırmak için tasarrufunda bulunan önceden sahte olarak düzenlenmiş Bulgaristan kimlik kartını görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp, sahte davranışla kayıt temin ettirdikten sonra, ayni gün Beyarmudu Kara Geçiş KapısındaN GKRY bölgesine geçmek amacıyla aynı sahte kimlik kartını görevli memura verip sahte davranışla kayıt temin ettirmeye teşebbüs ettiği sırada tespit edilerek tutuklanmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
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