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Sahte belgeyle oturma izni... 9 ay hapse mahkum edildi

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Türkiye’deki hastaneden temin ettiği sağlık raporunu sahteleyerek, muhaceret sistemine girip, oturma izni alan üniversite öğrencisi Halil Arslan hakkındaki dava karara bağlandı.
Sahte belgeyle oturma izni... 9 ay hapse mahkum edildi

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık 9 ay hapse mahkum edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan heyetin verdiği kararı, Barkın okudu.

Yargıç, sanığın Türkiye’den temin ettiği sağlık raporunu cep telefonundaki programla tarihlerini değiştirip, sahteleyerek, güncel hale getirdikten sonra 2023 yılı Ekim ayında muhaceret sistemine girerek, oturma izni aldığını söyledi.

Yargıç, sanığın 23 Ocak 2024 tarihinde tespit edilerek, tutuklandığını, ileride yargılanmak üzere teminata bağlandığını belirtti. Yargıç, sanığın itham edildiği tüm davaları kabul ettiğini, belgeyi Türkiye’deki bir arkadaşına telefonla gönderdiğini onun da sahtelenmiş belgeyi sisteme yüklediğini anlattığını kaydetti. Yargıç, sanığın 23 yaşında genç ve sabıkasız olduğunu, işlemiş olduğu suçun bu denli büyük bir suç olmadığını bilmediğini, bir buçuk yıldır yargılamayı beklediğini söyleyerek, pişmanlığını dile getirdiğini ifade etti. Yargıç, sanığın mahkum olduğu sahte resmi belgeyi tedavüle sürmek suçunun 10 yıl hapis öngördüğünü belirtti. Yargıç, sanığın işlediği suçların ciddi yaygın ve kamuoyu yakından ilgilendiğini söyledi. Yargıç, oturma izni yenilenirken aranan sağlık raporlarının toplum sağlığını korumaya yönelik olup sanığın kamu sağlığını riske attığını ve kamu otoritesini hiçe saydığını belirtti.

Yargıç, bunun yanında sanığın mahkemede özür dileyerek pişman olduğunu dile getirmiş olmasını, adaletin erken tecellisine katkı koymuş olmasını, ilk andan itibaren polise yardımcı olmasını, sabıkasız oluşunu, suçu işlediği tarihte 22 yaşında hayat tecrübesinden yoksun sayılabilecek genç yaşta oluşunu lehine hafifletici faktör olarak dikkate aldıklarını belirtti. Yargıç, “Suçun ciddiyeti, vahameti veya yaygınlığını daha önce belirtmiş olduğumuz gibi dikkate aldığımızda Sanığa hapis cezası dışında bir ceza takdir etmemize olanak olmadığına karar veririz” dedi. Yargıç, sanığın işlemi olduğu suçların çok ciddi suçlar olması ile beraber genç ve okulundan mezun olan  sanığa fırsat niteliğinde nispeten daha kısa süreli bir hapis cezası verilmesinin uygun olacağının kanaatine vardıklarını açıklayarak, 9 ay hapse mahkum ettiklerini söyledi.

 

 

 

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