Sahte beyanla 16 izin belgesi temin etti!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 31.03-19.4.2020 tarihleri arasında, Gazimağusa’da, S.S.(E-19)’nin sokağa çıkıp dolaşmak ve inşaat işinde çalışmak maksadıyla, kendisine ait cep telefonu ile İçişleri Bakanlığının sokağa çıkma başvuru sitesinden, kendisi ve arkadaşları R.K.(E-31), E.A.(E-41), M.Ç.(E-40) ve C.Ç.(E-28) için toplamda 22 başvuru yapıp, 16 kez KKTC’nin farklı bölgelerine sahte beyanla izin temin ettiği tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup,polis soruşturması devam etmektedir.