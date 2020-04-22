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Sahte beyanla 16 izin belgesi temin ettiler, polis tutukladı, mahkemeye çıkardı!

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Sahte beyanla 16 izin belgesi temin ettiler, polis tutukladı, mahkemeye çıkardı!
Sahte beyanla 16 izin belgesi temin ettiler, polis tutukladı, mahkemeye çıkardı!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 31.03-19.4.2020 tarihleri arasında, Gazimağusa’da, S.S.(E-19)’nin sokağa çıkıp dolaşmak ve inşaat işinde çalışmak maksadıyla, kendisine ait cep telefonu ile İçişleri Bakanlığının sokağa çıkma başvuru sitesinden, kendisi ve arkadaşları R.K.(E-31), E.A.(E-41), M.Ç.(E-40) ve C.Ç.(E-28) için toplamda 22 başvuru yapıp, 16 kez KKTC’nin farklı bölgelerine sahte beyanla izin temin ettiği tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup,polis soruşturması devam etmektedir.

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