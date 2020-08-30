Sahte "Büyük Türkiye Dergahı" Şeyhi dava açmakla tehdit etti!

Dergah Şeyhi dava açmakla tehdit etti!
İşte o açıklama;
"Büyük Türkiye Dergahı ve benim Hakkımda yalan yanlış yazanları Mahkemeye varecen tazminat Alacam fakirlere dagıtacam dikkat edin."
Ne oldu?
Başbakan Tatar'dan Cumhurbaşkanlığı duası
Arıklı’dan Tatar’ın dergah ziyaretine destek!
Tatar’ın ziyaret ettiği Arıklı’nın desteklediği dergahın şeyhi sahte çıktı
Video başka söylüyor UBP'li Başkan başka...UBP İlçe başkanı :"Tatar zikir toplantısına katılmadı''
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