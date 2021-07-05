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Sahte Covid Belgesi: Hollanda'da Negatif Test Sonucuyla Girilen Partide En Az 165 Kişi Covid’e Yakalandı

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Hollanda'da geçen hafta Cumartesi günü disko ve barların açılmasına izin verilmesinin ardından aynı gün Enschede kentideki bir diskoda düzenlenen partiye katılan 600 kişiden en az 165'inin koronavirüs testleri pozitif çıktı.
Sahte Covid Belgesi: Hollanda'da Negatif Test Sonucuyla Girilen Partide En Az 165 Kişi Covid’e Yakalandı

Hollanda'da geçen hafta Cumartesi günü disko ve barların açılmasına izin verilmesinin ardından aynı gün Enschede kentideki bir diskoda düzenlenen partiye katılan 600 kişiden en az 165'inin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Eğlence yerine girişte aşı sertifikası veya negatif test sonucu gösterme zorunluluğu olmasına rağmen, çok sayıda kişinin nasıl enfekte olduğu belirlenemedi. Enschede Belediyesi yetkilileri, ziyaretçilerin negatif test zorunluluğunu aşmak için sahte QR kodu kullanmış olabileceğini söylüyor.

Hollanda'da vaka sayılarının azalması üzerine hükümet, gevşemenin 4. aşamasını 3 Temmuz yerine 26 Haziran'a çekme kararı aldı.

Geçen Cumartesi gününden itibaren kapalı alanlarda maske zorunluluğu sona ererken, uzun süreden beri kapalı olan gece kulüpleri, disko bar ve spor salonları yeniden açıldı.

Aynı gün, ülkenin doğusundaki Enschede kentindeki Aspen Valley adlı diskoda, yasakların kalkmasını kutlamak amacıyla 600 kişinin katıldığı bir parti düzenlendi.

Katılımcılar diskoya negatif test sonucu ya da aşı sertifikası gösterme koşuluyla alındı. Belediye Halk Sağlığı Kurumu'na (GGD) göre, 1 hafta sonra partiye katılan en az 165 kişinin Covid testi pozitif çıktı.

Kurumun elinde ziyaretçi listesi bulunmadığı için, parti katılımcılarının tamamı test edilemedi. Disko yöneticileri, katılımcılara ulaşmaya çalışıyor. Belediye ve halk sağlığı ekipleri de, partiye katılan kişilere, bir an önce test yaptırmaları çağrısında bulundu.

Negatif test sonucu gösterme zorunluluğuna rağmen 165 kişinin nasıl enfeksiyon kaptığı bilinmiyor. Hollandalı yetkililerin aklına gelen ilk olasılık, diskoya gelen kişilerin QR kodlarıyla ilgili hile yapmış olabilecekleri yönünde.

Enschede Belediyesi'nden bir yetkili, Hollanda medyasına, ziyaretçilerin negatif test sonucu içeren QR kodlarını birbirlerine vermiş olabileceklerini söyledi.

Yetkiliye göre, partiye katılanların tamamen içerde kalmaları gerektiği halde, herkes istediği zaman dışarı çıkıp, içeri girebildi. Bu esnada, daha önce negatif QR koduyla içeriye giren bir müşterinin, aynı kodu dışarıda bekleyen bir başka kişiye iletmiş olabileceği düşünülüyor.

Hollandalı yetkililer partiye katılanlarda hangi virüs varyantının ortaya çıktığını da araştırıyor.

Hollanda'da 26 Haziran'da gevşemenin son aşamasına geçilmesinin ardından koronavirüs vakalarının son 1 hafta içinde yeniden arttığı açıklandı.

Resmi verilere göre, vaka sayılarındaki artış oranı bir önceki haftaya göre yüzde 36 daha fazla gerçekleşti. Enfeksiyonların ağırlıklı olarak 20-29 yaş aralığındaki kişiler arasında yaygın olduğu belirtiliyor.

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