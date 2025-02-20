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“Sahte diploma” davası: Sanıklar 20 davadan itham edildi

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Sanıklar toplam 20 davadan itham edildi. Savcılığın ilk tanığı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nde görevli Polis Müfettiş Muavini Ertem Hoca, mahkemeye yedi emare sundu.
“Sahte diploma” davası: Sanıklar 20 davadan itham edildi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) başlatılan “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan dönemin Gazimağusa Polis Müdürü M.B.S. ile okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G., bugün ilk tahkikat duruşması için Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Sanıklar toplam 20 davadan itham edildi. Savcılığın ilk tanığı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nde görevli Polis Müfettiş Muavini Ertem Hoca, mahkemeye yedi emare sundu.

Mahkeme, emarelerin sunulmasına devam etmek üzere bir sonraki duruşmanın 25 Şubat Salı günü devam etmesine emir verdi.

Sanıklar toplam 20 davadan itham edildi, savcılığın ilk tanığı dinlendi

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Uğur huzurunda gerçekleşen bugünkü duruşmada, iddia makamı adına mahkemede savcı Damla Güçlü, sanık avukatları Doğa Zeki ile Mustafa Asena ofisinden Mustafa Uluğ hazır bulundu.

Duruşmada iddia makamı adına Savcı Damla Güçlü, sanıkların aleyhine getirilen davaları tek tek okudu. Sanıklar toplam 20 davadan itham edildi.

Bugünkü duruşmada savcılığın ilk tanığı, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nde görevli Polis Müfettiş Muavini Ertem Hoca oldu.

Polis Müfettiş Muavini Hoca, sürece ilişkin polisin elindeki emareleri mahkemeye sundu.

Tanık polis; vekaletname sureti, sanık S.G’ye ait sekiz sayfadan oluşan e-mail dokümanlarının sureti ile bir adet CD, LOG ve kayıt işlemlerini gösteren dökümler ile bir adet CD, ders veren hocaların notlarının dökümleri, sanık M.B.S’ye ait transkript ve not çizelgesine ilişkin belgeleri, KSTU ders eşdeğerlik ve intibak esasları yönergesi, A.C’nin e-mail dokümanlarından temin edilen yazışma ve transkript çıktıları ve Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nden temin edilen yazı ve beş sayfalık ekinden oluşan dosya suretlerini mahkemeye verdi.

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