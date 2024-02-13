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Sahte diploma olayı... Çelebi Ilık ile Serdal Işıktaş tutuksuz yargılanacak..

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Güzelyurt’ta Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde meydana gelen sahte diploma olayıyla ilgili tutuklanan Çelebi Ilık dün Lefkoşa’da üniversitenin Rektör yardımcısı olan zanlı Serdal Işıktaş ise Güzelyurt’ta teminat talebiyle mahkemeye çıkaril
Sahte diploma olayı... Çelebi Ilık ile Serdal Işıktaş tutuksuz yargılanacak..

Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan çelebi Ilık hakkında olguları Mali Şube’de görevli polis çavuşu Bilger Koral aktardı. Polis, zanlının 2022 ve 2023 yılları içerisinde Güzelyurt’ta, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde Psikoloji bölümünden Lisans ve İşletme Yönetimi Yüksek Lisans diploması alabilmek için derslere ve sınavlara girmediği halde, sahtekarlıkla ve dolandırmak kastı ile üniversitenin Genel sekreteri olan Serdal Gündüz’ü ve dekan olan Doç.Dr. Serdal Işıktaş'ı sahte belge düzenlemeye tahrik ederek Lisans ve Yüksek lisans diplomalarını temin ettiğini söyledi. Polis, yürütülen soruşturma neticesinde 21 Şubat 2022 tarihinde Ilık’ın psikoloji bölümü öğrenci kaydının yapıldığı, aynı gün ilgili bölüm geçerli not girişlerinin yapıldığı ve aynı günde mezuniyet diploması hazırlandığının tespit edildiğini belirtti. Polis ayrıca zanlı Ilık’ın 17 Ekim 2022 tarihinde işletme yönetimi yüksek lisansa öğrenci kaydının yapıldığını, derslere girmediği ve sınavları geçmediği halde 19 Haziran 2023 tarihinde, sisteme zanlının tüm derslerinde başarılı olduğu yönünde kayıt yapılarak yüksek lisans diploması hazırlandığını söyledi. Polis, zanlının 9 Şubat tarihinde tutuklandığını anımsattı. Polis, zanlının 10 Şubat tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, alınan bu 3 günlük tutukluluk süresi içerisinde zanlının bahse konu lisans diploması için 23 Şubat 2022'de sahtekarlıkla ve dolandırmak kastı ile kademe ilerlemesi almak için sahte belge olan dilekçe düzenleyip, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verip, tedavüle sürdüğünü açıkladı. Polis, zanlının 12 Eylül 2023 tarihinde ise sahtekarlıkla ve dolandırmak kastı ile kademe ilerlemesi almak için e- imza atıp, düzenlediği sahte resmi belgeyi Başbakanlık Personel Dairesine verip tedavüle sürdüğünü açıkladı. Polis, yürütülen tahkikat sonucunda zanlının, 1 Ekim 2023-1 Şubat 2024 tarihleri arasında Hazine ve Muhasebe Dairesinden 1 barem artışı alarak, toplam 10.509,88TL parayı sahtekarlıkla temin edip, konu parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle suçtan gelir elde ettiğini belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının sahte belge düzenleme ve sahte belgeyi tedavüle sürme ve suç geliri elde etme suçlarından teminata bağlanmasını talep etti. Polisin ardından söz alan zanlının avukatı ise söz konusu üniversitede sistem çöktüğü için lisans kaydının, notlarının ve diploma hazırlanışının aynı gün bilgisayara girildiğini öne sürdü. Soruşturmayı yapan polis ise tüm sistemi incelediklerini, silinen verileri geri getirdiklerini, zanlının yüksek lisans kaydının, geçerli not aldığına dair kayıtların ve diploma hazırlık işlemlerinin tümünün 19 Haziran 2023 tarihinde yapıldığını ancak sistemin 13 Temmuz 2023 tarihinde çöktüğünü belirlediklerini açıkladı. Polis, savcı Hasan Boşnak’ın sorusu üzerine ise üniversitede eğitim veren akademisyenlerden ifade aldıklarını, hiçbirinin zanlıyı tanımadığını ve dersinde görmediğini söylediğini aktardı. Polis, yine Boşnak’ın başka bir sorusu üzerine sahte diplomaların meselede tutuklu bulunan Çelebi Ilık’a ait psikoloji bölümü geçerli not girişlerinin Üniversite Genel Sekreteri Serdal Gündüz'ün talimatı ile öğrenci işlerine yaptırıldığının tespit edildiğini söyledi.  Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 100 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 750’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Işıktaş Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı

Güzelyurt Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen teminat duruşmasında ise Işıktaş hakkındaki olguları Mali Şube’de görevli polis memuru Orçun Özbaylı aktardı. Polis, Üniversite Rektör yardımcısı olan zanlı Serdal Işıktaş’ın, zanlı Çelebi Ilık’a verilen sahte lisans ve yüksek lisans diplomalarında imzası olduğunu belirtti. Polis, yüksek lisans dersi olan Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersinin hocası olan zanlının, Ilık’ın konu ders ile ilgili proje sunmadığından, geçerli not vermediğini ancak yüksek lisans diplomasına imza koyduğunun tespit edildiğini ifade etti. Polis memuru Ortunç Özbaylı soruşturma kapsamında zanlı Işıktaş’tan incelenmek üzere imza örneği alındığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.  

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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