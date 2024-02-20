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SAhte Diploma olayına karışan Müsteşar emekliliğini talep etti!

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'Sahte diploma' meselesiyle ilgili tutuklanan Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık emekliliğini talep etti.
SAhte Diploma olayına karışan Müsteşar emekliliğini talep etti!

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, 'sahte diploma' meselesiyle ilgili tutuklanan ve teminatla serbest bırakılan Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık'ın görevinden uzaklaştırılmamasına tepki gösterdi. 

HP Genel Başkanı Özersay, "Tam 10 gün oldu! Polis sahte diploma iddiasıyla tutukladı, soruşturma başlattı ve mahkeme üç gün tutukluluk verdi ve şu anda cezai soruşturma sürüyor. Kamu görevlileri yasasına göre bu bürokratın GÖREVDEN GEÇİCİ OLARAK UZAKLAŞTIRILMASI gerekiyordu. Bahse konu bürokrat dört gün önce “İSTİFASINI SUNDU” ama UBP-DP-YDP gayrimeşru hükümeti halen daha SEYREDİYOR!" ifadelerini kullandı. 

Öte yandan, istifasını sunduğunu açıklayan Ilık'ın Maliye'den emekliliğini talep ettiği öğrenildi. 

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