  • BIST 9374.2
  • Altın 2031.88
  • Dolar 31.0075
  • Euro 33.5663
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAÇin gizlilik dereceli bir uyduyu Yer Sabit Yörünge'ye fırlattı

‘Sahte diploma’ skandalı… Başbakan Üstel: Konu yakın takibimizde

» »
Başbakan Ünal Üstel, son günlerde bir üniversitede yürütülen mali ve akademik soruşturmalarla ilgili  açıklama yaptı.
‘Sahte diploma’ skandalı… Başbakan Üstel: Konu yakın takibimizde

Başbakan Ünal Üstel, son günlerde bir üniversitede yürütülen mali ve akademik soruşturmalarla ilgili  açıklama yaptı.

Başbakan Üstel  açıklamasında şunları kaydetti:

“Son günlerde bir üniversitemizde başlatılan mali ve akademik soruşturmalar genişletilerek devam ediyor.

Gerek Başbakanlığımız gerek Milli Eğitim Bakanlığımız gerekse YÖDAK, polisimizin yürüttüğü soruşturmalara ihtiyaç duyulduğu her an ve her alanda gerekli katkıları yapıyor.

Bunun yanında Meclisimizde de bu konuların araştırılması adına ana muhalefet partisi ile birlikte bir Meclis Araştırma Komitesi kurmuş durumdayız. Konuyu, yakından takip ediyoruz.

Bu ülkede yaşayan her birey, hangi kurumda olursa olsun yasa dışı yürütülen ve sektörlerin geneline zarar veren hiç bir faaliyete göz yumulmaması noktasında birleşmektedir.

Vatandaşlarımız bilmelidir ki; yapılan adli soruşturmalar ve mahkemelerimizce gerçekleştirilecek adil yargılamalar sonucunda  bir suç unsuruna rastlanması durumunda ilgili kişiler, yasalarımızda bulunan cezalarla mutlaka yüzleşeceklerdir.

Bu noktada, ülkemizdeki hukuk sistemine de mahkemelerimize de güvenimiz tamdır.

Ülkenin lokomotifi olan Üniversite sektörünü gayri yasal işlerden korumak ve daha da güçlendirmek son derece önemlidir.

Ancak bu soruşturmalar sürerken üniversite sektörümüzün geneline zarar verilmemesi için de duyarlı davranılmalıdır. Üniversitelerimizin marka değerleri korunmalı, kurumlar hedef haline getirilmemelidir.

İnanıyorum ki, binlerce insanımızın iş bulduğu, kentlerimizin en önemli gelişim katalizörlerinden biri olan üniversite sektörü, bu soruşturmaların tamamlanmasıyla birlikte süreçten zayıflayarak değil, tam tersine çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NEDA ve DİEM 25 Cyprus’tan Bağımsızlık Yolu’na Ziyaret24 Şubat 2024 Cumartesi 09:13
  • LTB, Ortaköy Altyapı Geliştirme Projesi çalışmalarına başlıyor24 Şubat 2024 Cumartesi 09:08
  • ‘Medya özgürlüğü’ konulu etkinlik düzenlendi24 Şubat 2024 Cumartesi 09:07
  • Buse Savaşkan, Madrid’de dördüncü geldi kürsüye çıkamadı24 Şubat 2024 Cumartesi 09:04
  • Denktaş: Muhalefet iktidarın yanlışlarından nemalanıyor, muhalefet etmiyor23 Şubat 2024 Cuma 23:28
  • 9 Üründe limit üstü kalıntıya rastlandı!23 Şubat 2024 Cuma 16:25
  • Turizm ve çevre konularında “Sivil Denetim Birimi” gündemde…23 Şubat 2024 Cuma 16:18
  • Eski ev arkadaşının evini soydu, diz üstü bilgisayarını kırdı!23 Şubat 2024 Cuma 15:42
  • Pazartesi günü yağmur bekleniyor...23 Şubat 2024 Cuma 15:31
  • Cezaevi'ndeki sevgilisine uyuşturucu madde vermeye çalıştı!23 Şubat 2024 Cuma 15:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti