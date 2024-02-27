  • BIST 9179.48
  • Altın 2036.216
  • Dolar 31.138
  • Euro 33.8006
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKANetanyahu Refah’a saldırıyı onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacak

Sahte diploma soruşturmasında yeni tutuklama var!

» »
Sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması genişledi tutuklama var!
Sahte diploma soruşturmasında yeni tutuklama var!

Sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski müsteşarı Muhittim Özsağlam polis tarafından tutuklandı.   

Mali polisin 6 Şubat tarihinde başlattığı ve eski bakan Kemal Dürsüt’ün, Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst’ün de dahil olduğu soruşturma devam ediyor. Haber Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre Özsağlam’ın yarın mahkemeye çıkartılması bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yükseköğretimin denetlenmesi için kurulan meclis komitesi toplandı27 Şubat 2024 Salı 16:28
  • Ürün Solyalı: Suç oranlarının artması toplumu rahatsız ediyor27 Şubat 2024 Salı 16:09
  • En üst baremdeki akademisyen maaşları konusunda uzlaşıya varıldı27 Şubat 2024 Salı 15:31
  • Sarhoş kafayla 17 yaşındaki genci bıçakladı27 Şubat 2024 Salı 15:11
  • Zahra Sokağı birbirine kattılar... Zanlılar yargı karşısında...27 Şubat 2024 Salı 14:56
  • DAÜ-SEN DAÜ'de "Uzlaşı Olmadığını" açıkladı!27 Şubat 2024 Salı 14:55
  • Boş binaları talan etti... Saklandığı yatağın altında bulundu!27 Şubat 2024 Salı 14:33
  • Melekler Anıtı Ulusal Mimari, Peyzaj ve Plastik Sanat Eseri Yarışması sonuçlandı27 Şubat 2024 Salı 14:16
  • En çok yağışı metrekareye 2.2 kg ile Yeşilırmak aldı27 Şubat 2024 Salı 13:27
  • Alsancak'ta Yasadışı İlaç Satışı: Müşteri ve Eczane İşletmecisi Hakkında İşlem Başlatıldı27 Şubat 2024 Salı 13:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti