Sahte diploma zanlısı Meray Dürüst teminata bağlandı! Tutuksuz yargılanacak...

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) yürütülen sahte diploma soruşturma kapsamında tutuklanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst, yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Meray Dürüst, 100 bin TL nakit teminat karşılığında tutuksuz yargılanacak.
Meray Dürüst, geçtiğimiz hafta Cuma günü de mahkemeye çıkarılmış ve hakkında soruşturma kapsamında 3 gün tutukluluk emri verilmişti.
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