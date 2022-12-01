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Sahte doktor Ayşe Özkiraz dünya basınının gündemine oturdu

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Tekirdağ'daki "sahte doktor" skandalı uluslararası kamuoyunda da gündem oldu. İngiliz tabloid basını, Ayşe Özkiraz isimli kadının hem ailesini hem de hastaneyi kandırdığını yazarken, annesinin açıklamalarına da yer verdi.
Sahte doktor Ayşe Özkiraz dünya basınının gündemine oturdu

Türkiye’de şaşkınlık yaratan sahte doktor skandalı uluslararası kamuoyunda da gündem oldu. Tekirdağ’da “sahte doktor” olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayşe Özkiraz’ın ailesini ve yetkilileri kandırması İngiliz medyasının gündemine oturdu.

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazeteleri, Özkiraz’ın tutuklanmasını ve açıklamalarını okurlarına duyururken, “Yakalanmadan önce sahte doktor 1 yıl boyunca hastanede çalışmış” başlığıyla aktardı.

İngiliz Daily Star gazetesi, “Sahte tıp diploması ve sınav belgeleriyle kandırarak işe giren kadının annesi ise suçun başkasında olduğunu söylüyor” yorumunu yaptı. “Sahte doktor”un tıp bilgisinin yetersiz olması ve geçmişiyle ilgili çelişkili yanıtlar vermesi üzerine hastane çalışanlarının harekete geçtiğini yazan İngiliz medyası annesinin ise kızının “sahte doktor” olmasına inanamadığını aktardı.

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