Sahte doktor ilkokul mezunu çıktı! Muayene başına 250 TL aldı

Lefkoşa'da çeşitli kafelerde 'hasta baktığı' belirtilen şahıs mahkemeye çıkarıldı. İlkokul mezunu olduğu öğrenilen şahıs hakkında 3 gün tutukluluk emri verildi.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ne kaydı olmadan ‘hasta kabul ettiği’ belirtilen şahıs dün mahkemeye çıkarıldı.

Sahte doktorluk yaptığı tespit edilen Cengiz Salih Soykök’ün Lefkoşa’da çeşitli kafelerde doktorluk ünvanı olmamasına rağmen kendisini ‘psikiyatrist’ ve ‘hipnoterapist’ olarak tanıtarak 250 TL karşılığında hasta ‘kabul ettiği’ ve işlem yaptığı belirtildi.

Polis, tahkikatın devam ettiğini belirtip, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.