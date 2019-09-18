  • BIST 101.145
  • Altın 274,546
  • Dolar 5,6797
  • Euro 6,2706
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Sahte doktor ilkokul mezunu çıktı! Muayene başına 250 TL aldı

» »
Sahte doktor ilkokul mezunu çıktı! Muayene başına 250 TL aldı
Sahte doktor ilkokul mezunu çıktı! Muayene başına 250 TL aldı

Lefkoşa'da çeşitli kafelerde 'hasta baktığı' belirtilen şahıs mahkemeye çıkarıldı. İlkokul mezunu olduğu öğrenilen şahıs hakkında 3 gün tutukluluk emri verildi.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ne kaydı olmadan ‘hasta kabul ettiği’ belirtilen şahıs dün mahkemeye çıkarıldı.

Sahte doktorluk yaptığı tespit edilen Cengiz Salih Soykök’ün Lefkoşa’da çeşitli kafelerde doktorluk ünvanı olmamasına rağmen kendisini ‘psikiyatrist’ ve ‘hipnoterapist’ olarak tanıtarak 250 TL karşılığında hasta ‘kabul ettiği’ ve işlem yaptığı belirtildi.

Polis, tahkikatın devam ettiğini belirtip, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sahte doktor ilkokul mezunu çıktı! Muayene başına 250 TL aldı18 Eylül 2019 Çarşamba 11:03
  • YDP Yüksek Mahkeme Başkanı'nı ziyaret edecek18 Eylül 2019 Çarşamba 10:15
  • Bakanlar Kurulu toplandı18 Eylül 2019 Çarşamba 10:03
  • “Sigortaların kaybı yaklaşık 1.4 milyon TL”18 Eylül 2019 Çarşamba 09:40
  • Dikkat elektrik kesintisi olacak!18 Eylül 2019 Çarşamba 09:40
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 18 Eylül Çarşamba)18 Eylül 2019 Çarşamba 09:38
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar17 Eylül 2019 Salı 22:02
  • YÖDAK tarafından kapatılan, "Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi" açıklama yayınladı! O karar sahte!17 Eylül 2019 Salı 20:50
  • T.C. Mahkemelerinden gelen içerik kaldırma talepleri üzerine...17 Eylül 2019 Salı 20:12
  • Dikkat ! Elektrik kesintisi17 Eylül 2019 Salı 19:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti