Sahte Dolara Dikkat

Polis Basın Subaylığı açıkladı:
01.01.2022 tarihinde, Ercan Havalimanında, KKTC’den çıkış yapacak olan bir şahsın tasarrufunda, sahte olduguna inanılan 50’lik banknotlardan oluşan 5 adet toplam 250 ABD Doları tespit edilerek emare olarak alınmıştır.
Sahte 50 Dolarların Seri Numaraları
MB38754241 A
MB29154608 A
MB65458585 A
MB65457526 A
MB29158060 A
Söz konusu sahte paralardan daha önce piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde Amerikan Doları cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.
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