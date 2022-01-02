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Sahte Dolara Dikkat

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Sahte Dolara Dikkat

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

01.01.2022 tarihinde, Ercan Havalimanında, KKTC’den çıkış yapacak olan bir şahsın tasarrufunda, sahte olduguna inanılan 50’lik banknotlardan oluşan 5 adet toplam 250 ABD Doları tespit edilerek emare olarak alınmıştır.
sahte-para-resim.jpg

Sahte 50 Dolarların Seri Numaraları


MB38754241 A
MB29154608 A
MB65458585 A
MB65457526 A
MB29158060 A


Söz konusu sahte paralardan daha önce piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde Amerikan Doları cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.

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