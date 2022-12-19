Sahte Dolara Dikkat!

17.12.2022 tarihinde, Gönyeli’de meydana gelen sahte para tasarrufu, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla eşya temini meselesi ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen T.Y.(E-27) ve O.Y.(E-25) tutuklanmıştır.

O.Y.’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise; sahte olduğuna inanılan KC45601031A ve MB51238189S seri numaralı, iki adet 100’lük banknottan oluşan toplam 200 ABD doları daha tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.