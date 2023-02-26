Sahte Dolara Dikkat!

19.02.2023 tarihinde, 00:30 sıralarında, Alsancak’ta, O.Ş.(E-31)’nin başka bir şahıstan cep telefonu satın aldığı sırada, tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan KB59742899CB2, KB59742906CB2, KB64742936CB2, KB64742924CB2, KB59733931CB2, KB59743506CB2, KB64734852CB2, KB59733871CB2, KB30436550CB2, KB30442149CB2, KB64736063CB2 seri numaraları, 11 adet 100’lük banknottan oluşan toplam 1100 ABD dolarını tedavüle sürüp, karşılığında bahse konu cep telefonunu satın almak suretiyle sahtekarlıkla mal temin ettiği tespit edilmiştir.
Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.C.Y.(E-19) tutuklanmış olup, bahse konu cep telefonu tasarrufunda bulunarak emare olarak alınmıştır. O.Ş. aranmakta olup, Soruşturma devam etmektedir.
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