  • BIST 97.988
  • Altın 242,791
  • Dolar 6,2610
  • Euro 7,3524
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

Sahte dolarlara dikkat!

» »
Güzelyurt'ta bir şahıs bankaya sahte dolar yatırdı
Sahte dolarlara dikkat!

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre 21.09.2018 tarihinde, Güzelyurt’ta bir şahıs tarafından tasarrufunda bulunan ve sahte olduğuna inanılan LG 73541288 B, HG 47407041 A, AL 34721966 L, CL 31546830 L, AL 34721939 L, HG 47407042 A, AL 34721941 L ve HB 31478962 B seri numaralarını kapsayan toplam sekiz adet 100'lük ABD Doları banknot bir bankaya verilmek suretiyle tedavüle sürüldü

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “100’lük ABD Doları” cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İşte UBP'nin yeni tüm ilçe başkanları21 Eylül 2018 Cuma 22:57
  • 21. Türksoy Opera günleri konseri gerçekleştirildi21 Eylül 2018 Cuma 17:33
  • Döveç ile Kktcell işbirliğinde gerçekleşen kampanyanın çekilişi yapıldı21 Eylül 2018 Cuma 17:23
  • UBP Girne İlçe Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra, bu görevinden istifa etti21 Eylül 2018 Cuma 16:51
  • Patron en yüce ve en değerli mi?21 Eylül 2018 Cuma 16:15
  • Çaluda Türk-İş Başkanlar Kurulu toplantısına katıldı21 Eylül 2018 Cuma 16:12
  • Bu tarihlere dikkat! Sıcak hava ve sis bekleniyor21 Eylül 2018 Cuma 16:09
  • Tüketicilerin Fahiş Fiyatlardan Korunması İçin Yasa Gücünde Kararname21 Eylül 2018 Cuma 16:09
  • Sağlik Bakanliği kalın bağırsak kanseri taramasi başlatti21 Eylül 2018 Cuma 16:03
  • Bandabuliya Sahnesi’nde bir yabancılaşma hikayesi21 Eylül 2018 Cuma 15:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti