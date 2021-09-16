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Sahte dolarları tedavüle sürdü

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Polis Basın Subaylığı açıkladı.
Sahte dolarları tedavüle sürdü

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

15.09.2021 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir döviz şirketine  giden H.C.Ö.T.(E-22), tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğunu bildiği 50 dolarlık banknotlardan oluşan 1500 ABD Doları banknotu (30 adet), tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan A.A.(E-27) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

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