Sahte dolarları tedavüle sürdü

Polis Basın Subaylığı açıkladı:
15.09.2021 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir döviz şirketine giden H.C.Ö.T.(E-22), tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğunu bildiği 50 dolarlık banknotlardan oluşan 1500 ABD Doları banknotu (30 adet), tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan A.A.(E-27) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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