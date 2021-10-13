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Sahte dolarları tedavüle sürmüş olabilir

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Polis Basın Subaylığı uyardı.
Sahte dolarları tedavüle sürmüş olabilir

Polis Basın Subaylığı uyardı:

12.10.2021 tarihinde, Lefkoşa’da, bir ikametgahta polis tarafından yapılan arama sonucu sahte olduğuna inanılan 5 adet 20’lik Amerikan Doları banknot($100) bulunarak emare olarak alınmıştır.

 

 

Tedavüle Sürülen Sahte Paraların Seri Numaraları

JB12497174A

JB12497110A

JB12497183A

JB12497121A

JB12497175A

 

 

          Söz konusu sahte paralardan daha önce piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde 20 Amerikan Doları cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.   

 

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